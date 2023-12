Presentacions d''El cercle de Felanitx' de Miquel Barceló Perelló

El 15 de desembre, divendres, a les 19.30 hores, a la Penya Els Tamarells de Felanitx, Coloma Barceló, filla de l'autor, Andreu Manresa, periodista, i Isabel Obiols, editora, presentaran El cercle de Felanitx de Miquel Barceló Perelló.

L'endemà, dissabte 16, a les 19 hores, a Can Alcover (Palma), ho faran Margalida Barceló, filla de l'autor, Emili Manzano, periodista, Antoni Mas, historiador, i Isabel Obiols, editora.

El cercle de Felanitx recull l’obra narrativa completa de l’historiador Miquel Barceló Perelló (Felanitx, 1939-2013), integrada pels reculls de narracions El terme de Manacor (2007) i Trenc d’alba (2009), el text per a una exposició del pintor homònim i convilatà «Miquel Barceló vist per Miquel Barceló» (2010) i la novel·la autobiogràfica L’hivern de 1947, a la vila, «malauradament inconclusa, tot i que no incompleta», com diu Emili Manzano al pròleg.

Especialista en la societat d’al-Andalus i les conquestes feudals –en alguna ocasió es va definir com a «estudiós d’exterminis»–, en les obres que constitueixen El cercle de Felanitx va rescatar la memòria del seu Felanitx en una Mallorca en plena postguerra. Precís en les descripcions del poble i els seus habitants, determinat a l’hora de fixar els detalls d’una feta, atent a reproduir tant la parla com els silencis del seu temps, Barceló va bastir en una obra tan breu com vibrant tot «un món d’una absorbent complexitat simbòlica, històrica i emotiva», en paraules de Julià Guillamon.

L'autor, Miquel Barceló Perelló (Felanitx, 1939-2013), va ser historiador i escriptor. Va estudiar a la Universitat de Barcelona i es va doctorar a la de València. Després d’una llarga temporada als Estats Units, es va installar a Barcelona i es va incorporar a la Universitat Autònoma, de la qual va ser catedràtic d’Història Medieval. Fou autor del llibre de poemes Així sia. Elegies irremeiables (1957); del volum El país llamado deseo, que recull articles publicats al diari El País (2006), i dels llibres de narracions El terme de Manacor (2007) i Trenc d’alba (2009), recollits a El cercle de Felanitx juntament amb el text «Miquel Barceló vist per Miquel Barceló» (2010) i la novel·la autobiogràfica L’hivern de 1947, a la vila.