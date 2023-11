Música, literatura, imatge, arts plàstiques i tast de vi per a celebrar l’art dels margers al primer festival Lític Art

Música popular, textos d’escriptors contemporanis, el documental La febre de la pedra, mostres de pintura, escultura i fotografia i un tast de vi mallorquí de nom o lloc relacionat amb la ‘pedra seca’ integren el programa del primer festival Lític Art, que es celebrarà el divendres 1r de desembre, a partir de les 18 hores, a la possessió de Raixa. És una iniciativa del Gremi de Margers, amb el suport de l’Institut d’Indústries Culturals i la col·laboració del Consell de Mallorca, Euskal Etxea Artea, l’Associació Cultural Grallalsac, l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) i els cellers José Luis Ferrer, Jaume de Puntiró i Son Vic de Superna

Lític Art, festival de les arts i la pedra seca, neix amb l’objectiu de maridar l’ofici mil·lenari dels margers amb totes les manifestacions creatives: pintura, escultura, fotografia, música, cinema, literatura, per a reivindicar la feina de la pedra seca com a element essencial del patrimoni històric de Mallorca, que continua viu amb les realitzacions dels margers als nostre temps. Mallorca reuneix dues declaracions com a Patrimoni Cultural de la Humanitat: en la categoria de paisatge cultural transformat per la mà de l’home, té la Serra de Tramuntana; així com la tècnica de la pedra en sec que els margers mantenen viva, com a depositaris d’aquest coneixement acumulat al llarg dels segles i transmès de mestres a aprenents sense tall generacional fins ara.

La primera edició del festival Lític Art es durà a terme a Raixa, a la vegada centre d’interpretació de la Serra de Tramuntana i llar que fou del cardenal Despuig, home savi, mecenes de les arts, que hi va reunir un fons excepcional de llibres i d’altres manifestacions culturals. Aquesta primera edició, presentada per l’actriu Neus Cortès, compta amb un programa multidisciplinari que integra personalitats de les arts i la cultura de Mallorca, composant un ventall variat i intens d’activitats i un conjunt irrepetible que només en aquesta jornada podrà gaudir el públic mallorquí.

A la presentació del festival han estat presents Lluc Mir, president del Gremi de Llibreters; l’especialista en cultura popular Felip Munar; el realitzador Antoni Mir Marí; Benet Bohigas, d’ARCA; Paul Faurie, de Son Vic de Superna; Pere Calafat, de Jaume de Puntiró; i Josep Forteza, de José Luis Ferrer.

PROGRAMA

18 h A l’antic celler: visita a les exposicions de fotografia (David Bonet, Pepe Cañabate, Miquel Frontera, Jaume Gual i Vicenç Matas; Lluc Julià amb refotografies, comparativa de gravats de l’Arxiduc amb fotografies d’ara), pintura (Gaspar Riera) i intervenció escultòrica (Ferran Aguiló). Taller «Mans de marger» a càrrec del fotògraf David Àlvarez.

18.45 h A l’antic rebedor (1a planta): Benvinguda a càrrec de Neus Cortès, actriu i presentadora de l’acte.

19 h Preestrena del documental La febre de la pedra, d’Antoni Mir Marí, amb l’ofici de marger com a protagonista.

20 h Col·loqui sobre el documental i missatges institucionals.

20.30 h

Dansa, imatge i veu del poema «L’assemblea de pedres», de Vicent Andrés Estellés.

Lectura de fragments dels textos dels escriptors Maria de la Pau Janer, Carles Duarte, Joan Tomàs Martínez, Biel Mesquida, Eduard Moyà, Miquel Rayó, Sara Rivera i Pere A. Pons.

«Rondalles, margers i pedra seca», a càrrec de Felip Munar.

Actuació musical de Txalaparta (Euskal Etxea Artea de Mallorca) i Grallalsac (música tradicional, Bunyola).

21 h A la clastra: Tast de vi mallorquí de «pedra seca».

Entrades a https://www.eventbrite.es/e/ entradas-festival-litic-art- 756368196637