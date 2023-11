Pau Faner presenta 'La dama de Constantinoble' aquest dimecres a Quart Creixent

La llibreria Quart Creixent de Palma acollirà aquest pròxim dimecres, 29 de novembre, la presentació de la novel·la de Pau Faner 'La dama de Constantinoble'. L'acte, que es farà a les 19.00 hores, comptarà amb la presència de l'escriptor i de Pilar Arnau.

Tal com explica la ressenya del llibre, 'La dama de Constantinoble' és una gran novel·la d'aventures en què no falten certes dosis de realisme màgic, la descoberta de l'amor i la més èpica de totes les lluites, aquella que ens condueix a la llibertat.

Na Sola, la protagonista, és una jove de Ciutadella que és capturada durant l'assalt de la ciutat per part dels turcs l'any 1558, moment en què la seva família és assassinada menys el seu germà petit, de qui ella perd la pista, i és feta esclava, com gran part de la població. La promesa que na Sola fa a son pare abans de morir -no ser mai esclava-, però, marcarà tot el relat i les aventures que viuran la noia i els seus amics, les quals anirem descobrint al llarg del relat.

Feta esclava a Constantinoble, ella i tres amics més aconseguiran escapar i, després de moltíssimes adversitats, podran ser finalment lliures i començar una nova vida, tot i que ben lluny de la seva Ciutadella somiada, ja desapareguda.