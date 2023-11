'Literatura contra el feixisme' amb l'escriptora, periodista i activista Núria Cadenes a Ciutadella

L’escriptora, periodista i activista Núria Cadenes participarà d’una trobada literària a la llibreria vaDllibres de Ciutadella aquest divendres, 17 de novembre, a les 20 hores. L’activitat forma part del cicle vaDcultura i vol traçar un recorregut per la trajectòria de l’autora en la denúncia de les injustícies i la lluita contra el feixisme a través de la literatura.

Núria Cadenes és catalana, però fa anys que viu a València on porta, amb la seva sòcia Eva Gisbert, la històrica llibreria Tres i Quatre, ara batejada amb el nom Fan Set. Com a periodista col·labora periòdicament al diari digital VilaWeb, a Catalunya Ràdio i a El Temps. Ha escrit una desena de llibres entre els que destaquen la biografia d’Ovidi Montllor, L’Ovidi, i les novel·les El banquer (Edicions de 1984), que ficciona la vida de Joan March; Tota la veritat (La Magrana); Secundaris (Comanegra); Guillem (Amsterdam), que explica el cas de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat l’any 1993 a mans del feixisme. Llibre guanyador del Premi València Negra a la Millor Novel·la – 2020 i Premi Lletra d’Or – 2021. La darrera novel·la que acaba de publicar-se amb l’editorial Proa, Tiberi Cèsar, conta la història del fill de Lívia i successor d’August en una Roma grandiosa, brutal i tràgica.

La trobada amb l’autora tendrà forma de tertúlia literària i comptarà amb la participació del crític literari Eduard Riudavets i amb Dolors Boatella, llibretera de vaDllibres. Sota el títol 'Literatura contra el feixisme', aquesta activitat forma part de les accions literàries del cicle vaDcultura 2023 organitzat per l’associació vaDcultura per a reflexionar sobre temes d’actualitat, urgents i importants com són el territori, la llengua i la llibertat a través de la literatura.

El cicle vaDcultura 2023 té el patrocini de la Fundació Baleària, vaDllibres i compta amb el suport del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella.