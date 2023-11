Arriba la segona Morlandada, «horabauxa multidisciplinari» de la Revista Morlanda

La Revista Morlanda organitza la segona Morlandada, un seguit d’activitats teatrals, literàries i musicals dissabte 18 de novembre a Can Lliro (carrer d'En Joan Lliteras, 42) de Manacor.

L’objectiu d’aquest «horabauxa cultural multidisciplinari» és la promoció dels creadors illencs, que coincideix amb la tasca principal de la Revista Morlanda. L’associació sense ànim de lucre que l’impulsa s’encarrega promocionar els autors de les Balears a partir de l’edició semestral i en paper de narrativa, poesia, il·lustració i còmic. De fet, ja han publicat els seus primers dos números i estan a punt de llançar el següent.

El número 3 de la Revista Morlanda veurà la llum aquest mateix mes de novembre. En aquesta edició es podrà trobar relat, poesia, il·lustració i còmic d’autors com Joan Aguiló, Clàudia Darder Soler, Bel López, Clara López, Llucia Ramis o Maria Sastre Bonnín. El número 3 de la Revista Morlanda es podrà adquirir ben aviat als següents punts de venda: Drac Màgic, Embat Llibres i la botiga de Melicotó a Palma; Món de Llibres i La Il·lustrada a Manacor; l’Espai Mallorca a Barcelona i Detroit Llibres a Alcoi.

Pel que fa a la Morlandada, enguany començarà el dissabte 18 de novembre a les 18 h. La primera actuació serà un monòleg del còmic manacorí Carlos Cano a les 18.30 h, seguit d’Espaguetis a les 19 h, el microteatre interpretat per Bel Albertí, Bet Palou i Núria Sbert que reflexiona sobre els cànons femenins i la pressió estètica. A les 20 h, entrarem a la secció més interdisciplinària de la jornada: el recital poètic de les autores Roser Amills, Maria Magdalena Gelabert i Llucia Serra Ferre, acompanyades de la música de Laia Vallès i l’art en directe de Catalina Cànoves. Després, començaran les actuacions musicals. Primer, a les 21 h, comptarem amb el conjunt de creació ad hoc Cap·pal·lants, un tribut a la banda nord-americana Talking Heads format per Xisco Perelló, Roger Pistola, Jorra Santiago i Miquel Serra Sansó. Els següents a pujar a la palestra seran el conjunt de nova creació Ànimos Parrec, procedents de Sant Joan i Vilafranca, que presentaran a les 22.30 h el seu primer disc Cançons velles, cançons urgents. Per posar punt final a la Morlandada, a les 00 h actuarà el PD Mestre Toni Garriguel·lo, vengut de Valldemossa per mesclar les cançons comercials de l’ordre del dia del panorama internacional amb els temes més genuïnament illencs.

El preu de l’entrada anticipada de la Morlandada és de 10 € per als subscriptors de la Revista Morlanda i de 13 € per a la resta d’assistents. L’entrada a taquilla té un preu de 15 €. Es poden adquirir les entrades a https://ticketib.com/events/morlandada-2023.