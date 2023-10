Es presenta l'exitós conte infantil 'La bubota golafre i la Nit de les Ànimes'

Ínsula literària ha editat el conte infantil La bubota golafre i la Nit de les Ànimes, amb text de Juan María González i il·lustracions de Robert Campillo. Un llibre que, des que l'han servit a les lliberies, no ha aturat de vendre's. Es tracta d'una història polida i tendra amb uns personatges divertits i molt simpàtics que atreu l'atenció d'infants i adults.

Sinopsi

Avui na Marta està acabant de preparar tots els dolços per al vespre més terrorífic de l'any: la Nit de les Ànimes! De sobte, rebrà la visita inesperada d'un infant tan curiós com entremaliat que li complicarà el dia d'allò més. Quan tot sembla que acabarà en desastre, apareixerà una bruixa poc comuna que amb una idea brillant farà que tot se solucioni.

Presentació

El llibre es presentarà aquest dimarts, a les 18 hores, al Pati de la Misericòrdia. Serà una activitat familiar on l'escriptor en farà un contacontes, l'il·lustrador un dibuix a gran format en directe i després hi haurà un taller de la Nit de les Ànimes on s'hi farà un glossari de Tots Sants i s'hi sortejaran regals. A part, el Forn del Pla de na Tesa (del conegut Maties Miralles) posarà una paradeta amb dolços tradicionals. Aquest acte s'emmarca dins les activitats de la Nit de les Ànimes que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca.