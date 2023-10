Organitzen una projecció solidària de 'Gaza' a Palma en suport a la población refugiada palestina

El dimarts 31 d'octubre, a les 19 hores, es durà a terme una projecció solidària del curtmetratge documental 'Gaza', guanyador del Premi Goya 2019, en la qual tots els donatius recaptats a través d'una taquilla inversa es destinaran a UNRWA, l'Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina, amb motiu de l'emergència humanitària que sofreix la població de la franja de Gaza.

Aquesta projecció anirà acompanyada d'un col·loqui moderat pel director Carles Bover, amb la participació de Ruth Díez Dorado, vocal de cooperació internacional en Metges del Món, i Alejandro Nicolás Miquel Novajra, professor titular de la UIB en l'àrea d'Antropologia del Departament de Filosofia.

L'acte, organitzat per UEP! Mallorca, compta amb la col·laboració de la Fundació Ateneu de CCOO amb la cessió del seu teatre per a la realització de l'esdeveniment al carrer Francesc de Borja Moll, número 3, a Palma. Entrada lliure fins a completar aforament.

Segons el Ministeri de Salut de Gaza, 5.087 persones han mort des del 7 d'octubre, dels quals 2.055 són infants. En les darreres setmanes, 35 membres del personal de UNRWA ha estat assassinat. En tota la franja de Gaza, gairebé 600.000 desplaçats interns s'estan refugiant en 150 instal·lacions de UNRWA, on 40 d'aquestes han resultat danyades, dos d'elles en les últimes 24 hores.

António Guterres, secretari general de Nacions Unides, ha aprofitat l'inici de la reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per a al·ludir a les arrels del conflicte, apuntant que els atacs d'Hamàs no varen sorgir del no-res, ja que el poble palestí porta sotmès 56 anys d'asfixiant ocupació, en un context en el qual les seves esperances d'aconseguir una solució política s'esvaeix.

El director del curtmetratge de 'Gaza', Carles Bover, afirma que «aquest genocidi televisat ve precedit de 75 anys de deshumanització del poble palestí per part del sionisme, que compta amb el silenci còmplice d'Europa i el suport incondicional dels Estats Units. Per això és hora de dir prou davant aquesta massacre i crims de guerra continus, prou al bloqueig de la franja de Gaza i l'ocupació del territori palestí i prou al sistema d'apartheid al qual Israel té sotmès a la població palestina». El cineasta afegeix que «per aquest motiu és el nostre deure com a societat exigir als nostres governs la fi de totes aquestes vulneracions de drets humans sistemàtiques i donar el màxim suport a iniciatives solidàries com aquest acte per a garantir la supervivència de les més de dos milions de persones que viuen en la franja de Gaza, la meitat d'elles menors d'edat».