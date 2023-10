La FIET omple Vilafranca d'alegria i la converteix en la capital del teatre per a infants i joves

Vilafranca de Bonany ha estat, un any més, la capital del teatre per a infants i joves de les Illes Balears i de tot l’Estat. Del 19 al 22 d’octubre s'hi ha celebrat la XXI edició de la FIET (Fira de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears), amb 35 espectacles de 34 companyies i 85 funcions que han omplit el poble d'alegria, teatre, circ, dansa, teresetes, contacontes, espectacles de carrer, etc.

La FIET 2023 ha disposat d'un total de 15 espais escènics, entre els quals, el teatre municipal de Vilafranca, el poliesportiu, Ca ses monges, el CEIP Es Cremat, diferents places i carrers i, fins i tot, l’església.

Durant aquests cinc dies de teatre, Vilafranca de Bonany ha estat el punt de trobada de companyies, de professionals i de famílies arribades d’arreu de l’illa i també de fora que han gaudit d’espectacles de petit, gran i mitjà format.

Més de 100 professionals inscrits

La FIET també és un mercat d’espectacles i un laboratori d’idees i de projectes que dinamitza la indústria teatral illenca. En aquest sentit, per a les companyies que hi participen esdevé un escenari idoni per mostrar les seves creacions als professionals que hi acudeixen.

En l’edició d’enguany, la FIET compta amb 101 professionals inscrits (programadors, distribuïdors, productors, etc.) de les Illes, d’arreu de l’Estat i també de Dinamarca i de Gal·les. Tots ells han participat a les jornades per a professionals (19 i 20 d’octubre). Enguany, se centraven en la sostenibilitat i l’accessibilitat en les arts escèniques i han acollit tallers, presentacions de llibres i espectacles en procés de creació.

El voluntariat: el múscul de la FIET

La FIET també és un poble bolcat en la cultura. El múscul de la FIET són els voluntaris i voluntàries que hi col·laboren. Es tracta de persones que participen de manera altruista per fer realitat la fira. Enguany, 43 famílies (41 de Vilafranca i 2 de Manacor) han allotjat els artistes i programadors a ca seva i, a més a més, més de 50 voluntaris han fet feina a la FIET, ja sigui fent de caps de sala, col·laborant en la venda d’entrades o fins i tot cuinant.

1670 alumnes al teatre

La FIET 2023 també ha fet el projecte ‘L’escola va a la fira’, que ofereix als centres educatius la possibilitat de dur els seus alumnes a la fira. Enguany, amb aquest programa, més de 1670 alumnes de 16 escoles han participat en diverses sessions.