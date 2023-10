Júlia Colom i Da Souza, principals guanyadors dels VI Premis Enderrock de la Música Balear

La cantautora Júlia Colom ha estat en la guanyadora indiscutible de la sisena edició dels Premis de la Música Balear. L’artista de Valldemossa, que ha obert la gala interpretant la cançó 'Estròfica', ha aconseguit els premis a millor artista revelació i millor disc de cançó d'autor per votació popular, a més del premi a Millor Disc de l’Any atorgat per la crítica pel seu primer treball, Miramar (La Castanya, 2023). «Des que he tret el disc Miramar ha coincidit amb què ha entrat la dreta, i resulta que sóc una artista reivindicativa. M'agradaria ser Júlia Colom de Valldemossa, que canta en català i ja està», ha afirmat l'artista.

El grup Da Souza, han obtengut un doble reconeixement a millor disc de pop-rock tant de la crítica com el públic per Dies d’attrezzo (Bankrobber, 2022), la darrera gravació abans de la seva retirada dels escenaris. «Volem dedicar el premi a tota la gent que ens ha ajudat i ens ha donat suport durant tots aquests anys" ha afirmat el cantant del grup, Lluís Cabot, i ha conclòs el seu discurs amb un missatge de suport a la població de Gaza: "El nostre suport a tota la gent que ho està passant malament a Palestina, i a veure si entre tots contribuïm, per acabar amb la complicitat d'Europa amb Israel».

A més, la cantant pop felanitxera Maria Hein s’ha emportat el Premi Enderrock del vot popular com a millor artista. El Premi Enderrock a millor directe l’ha recollit la banda manacorina O-Erra, mentre que la millor cançó ha estat pel tema "T'has colat a una festa" dels menorquins Pèl de Gall. I pel que al Premi popular al millor disc en llengua no catalana l’ha recollit Wanderlust Menorca per Un sofá en las nubes (autoeditat, 2022).

En la resta de categories elegides per les prop de trenta mil votacions del públic, Rissaga (Guspira Records, 2023) del raper menorquí Rudymentari ha guanyat el millor disc de músiques urbanes; Un crit (Illenca, 2022) del grup mallorquí Terra i Sal ha rebut el millor disc de folk; Bernat Xamena s’ha fet amb el millor disc de jazz per Somni d'una trompeta (autoeditat, 2022), i el millor disc de clàssica ha estat per Mon cor estima una cançó (Casmusic, 2022) del tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco.

En la categoria de Premis Enderrock de la crítica també s’han lliurat els guardons a Mar Grimalt pel millor disc revelació Espurnes i coralls (Segell Microscopi, 2023), a Marala pel millor disc de folk, Jota de morir (Propaganda pel Fet!, 2022) i Amulet pel millor disc de cançó, Petit viking (Segell Microscopi, 2023).

Finalment, la darrera proposta del menorquí Cris Juanico, juntament amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Altament sensible (RGB Suports, 2022) ha rebut el Premi Especial del Jurat. El cantant menorquí ha vestit els seus temes més carismàtics, tant amb Ja T’Ho Diré com en solitari, amb els arranjaments simfònics de Miquel Àngel Aguiló.