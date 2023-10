Música, poesia i exposicions al projecte KM0 a l'Espai Suscultura de Palma aquest dissabte

Cultura km 0 és un esdeveniment cultural que comprèn tota una sèrie d'activitats de disciplines artístiques diverses, on la cultura i la gastronomia es fusionen per a promoure artistes locals, i on joves i adults puguin participar de la cultura més nostra; i tot plegat es fomenta i la cultura local a través d'activitats relacionades amb la música, el teatre, la poesia i les arts gaudint dels productes de proximitat i Km 0.

Per això l'espai Suscultura, gestionat per la Cooperativa de consum cultural Corda i Poal, obrirà les portes a l'associació cultural Atzur, que serà el motor de l'esdeviment, que es farà aquest dissabte 21 d'octubre a les 21.00 h. i amb el suport del departament de Cultura del Consell de Mallorca, on diferents disciplines del món de la cultura tindran l'espai oper compartir c lúdicament les seves propostes i alhora confluir amb els assistents.

La nit de dissabte comptaran amb la música acústica del jove artanenc Miquel 'Sanxo' que recentment va publicar el seu primer disc en format digital 'És el meu tema pendent' compost per 12 cançons, on la imaginació i la paraula conviuen dins un món de consum ràpid, utilitzant diferents tipus de música des de la clàssica, rock, reggaeton, que mesclen la crítica social i política amb lletres íntimes i personals amb l'objectiu de rompre amb la monotonia.

També hi haurà un espai per la 'poesia de la mà del binissalemer Sion Moyà i que ha adoptat el seu nom artístic a partir del malnom que el coneixen al poble Sion Capçana professor i llicenciat en filosofia que escriu els seus poemes amb crítica social, real i ple de peronalitat a més d'esser un gran assidu dels slams de poesia, participant també a nivell nacional i sent molt conegut en aquests ambients

No mancarà a la inauguració de l'exposició de fotografies de Maria Oliver amb la seva personalitat de mostrar el que ella veu de la vida. També al llarg del vespre podreu compartir la vetllada amb begudes artesanals de Mallorca i amb pa amb olis amb producte local.