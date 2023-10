Tot a punt per a la celebració de la 6a edició dels Premis de la Música Balear al Teatre Principal de Palma

La VI edició dels Premis Enderrock de la Música Balear està a punt de donar el sus aquesta setmana amb diversos esdeveniments per a celebrar la important evolució de l’escena musical balear. La gala de lliurament dels Premis Enderrock del públic i de la crítica als millors discos, cançons i directe de l’any, prevista per a divendres, 20 d’octubre, al Teatre Principal de Palma, culminarà després d’una setmana amb les Jornades Musicals que inclouran un taller i dues taules rodones, organitzades a Can Alcover de Palma.

La primera sessió, prevista per aquest dimecres, 18 d’octubre, ha estat protagonitzada pel compositor, productor, lletrista i cantant solleric, Joan Miquel Oliver, que ha oferit una masterclass per a explicar els secrets de com es crea una cançó. Precisament, aquest mes Oliver ha presentat el seu nou àlbum en solitari, Electronic Devices (Oigi Discos, 2023), que inclou des de la cançó experimental '50 euros', construïda damunt d’un àudio de WhatsApp, fins a sonoritats que recorden el treball instrumental dodecafònic que va gravar en plena pandèmia, passant per la vuitantera 'Barra lliure', més proper al típic tema pop de caixa de ritmes i sentiments senzills.

Dijous, 19 d’octubre, hi haurà dues taules sobre l’escena balear, els mitjans de comunicació i el paper de les institucions públiques. La primera, a les 18 h durà el títol de 'Música i mitjans, estat de la qüestió de la música balear' i hi participaran Maitane Moreno (IB3), Miguel Vera (Ràdio Mallorca / SER), Toni Jaume (de la revista S’Altra Música), Miquel Àngel Sancho (Produccions Blau) i el grup Negre, Premi Enderrock del Concurs Pop-Rock de Palma.

A partir de les 19 h serà el torn de la segona taula, 'Polítiques públiques de promoció de la música', en la qual hi participaran Xavier Barceló (Institut d’Estudis Baleàrics), Lluís Gómez (director de SGAE a Catalunya i Balears), Àngel Pujol (director de l’empresa de management Manàngelment), Joan Contestí (festival Mobofest) i Ignasi Simó i Juan Amaro (Promomusic).

Les jornades seran d’accés lliure a Can Alcover de Palma amb el suport de l’Obra Cultural Balear i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Divendres, 20 d’octubre, a partir de lres 21 hores, tendrà lloc la gala d’entrega dels premis on es desvetllarà la decisió de la votació popular de les onze categories de pop-rock, cançó, folk, urbana, jazz i clàssica. A més, es lliuraran els sis Premis de la Crítica als millors discos balears de l’any, escollits per periodistes especialitzats, i s’atorgaran el Premi Enderrock d’Honor al grup Els Valldemossa; el Premi Enderrock a la Trajectòria a Joan Company, fundador i director de la Coral Universitat de les Illes Balears, i,el Premi Enderrock a la Personalitat per a Miquel Jaume fundador del Grup Trui Espectacles.

La gala comptarà amb les actuacions d’O-Erra, Júlia Colom, Maria Hein, Amulet, Pèl de Gal, Reïna i Negre. Enguany s’estrenaran com a presentadors de l’acte els populars actors i periodistes David Ordinas i Agnès Llobet.