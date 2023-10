Esquerra de Menorca defensa la Fira del Llibre en Català: «Volen acabar amb la nostra llengua»

Esquerra de Menorca defensa la permanència de la Fira del Llibre en Català de Menorca després de l’anunci del conseller insular de Cultura de substituir-la per una Fira del Llibre d’autors menorquins, independentment de la llengua en la qual escriguin.

Per això, han volgut manifestar:

1. Després de tants anys, la Fira del Llibre en Català ja havia adquirit una personalitat pròpia i, més allà de l’exposició i venda de llibres en català, reunia una sèrie d'accions de foment de la lectura d'obres escrites en català, a Menorca i fora de Menorca.

2. La decisió d’acabar amb aquesta fira és ben comprensible en la forma de pensar de la majoria PP-VOX al govern de Menorca, el que hauria estat estrany és que Joan Pons Torres hagués mantingut la promoció del llibre en català. En realitat, aquesta decisió s’ha d’entendre en la decisió d’aquest Consell Insular de Menorca d’acabar amb la nostra llengua.

3. Per la promoció de llibres d'autors menorquins en totes les llengües ja existeix la Fira del Llibre, on totes les llengües són presents, sense distinció.

4. Per altra part, si l’interès del conseller Pons és la promoció dels autors menorquins té tot un any per escollir un cap de setmana dedicat als autors menorquins.

5. No podem demanar al Consell Insular que torni a rere amb aquesta decisió, perquè no ho farà, però sí que podem demanar a la societat conscienciada del valor de la nostra llengua, el pensar amb una resposta alternativa.