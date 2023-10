Indignació a Menorca perquè la Fira del Llibre ja no serà en català: Els llibreters es planten i no hi participaran

El nou equip de govern del Consell de Menorca pretén reconvertir la Fira del Llibre en Català en la Fira del Llibre de Menorca i incloure autors que escriuen en castellà. Aquesta decisió no ha agradat als llibreters menorquins que entenen que els llibres en castellà ja tenen altres espais de promoció.

Per això, les llibreries de Menorca han fet pública una carta on remarquen que la Fira ha estat durant 18 anys un punt de trobada entre autors, editors i llibreters per a promoure la llengua i la literatura catalana a Menorca i que no participaran en aquesta nova proposta unilateral del conseller de Cultura, Joan Pons.

La carta de les llibreries de Menorca

«Les llibreries de Menorca volem expressar el nostre posicionament davant el comunicat publicat aquest diumenge 15 d’octubre als mitjans de comunicació per part del Consell Insular de Menorca en relació amb el canvi de rumb de la Fira del Llibre en Català.

El passat 4 d’octubre de 2023 a les 16.00 h, vàrem fer una reunió amb el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, senyor Joan Pons Torres amb tres únics punts a l’ordre del dia: 1. Presentacions, 2. Fira del llibre i 3. Torn obert de paraules. A la reunió hi vàrem participar les llibreries Sa Catòlica, Xala Llibres i Llibreria Catalana de Maó (aquestes tres presencialment a la sala de grups del Consell Insular) i les llibreries Espai 14 (Maó), Sa Llibreria (Ferreries), Juguettos Ca na Juana (Ciutadella), Llibreria Pau (Ciutadella), La Torre de Papel (Ciutadella) i vaDllibres (Ciutadella) a través de videotrucada.

Després del primer punt, el conseller va exposar la seva idea, que havia pensat abans de ser escollit conseller tal i com ell mateix ens va dir, de canviar la Fira del Llibre en Català: ara passaria a ser la Fira del Llibre de Menorca (amb llibres sobre Menorca i d’autors menorquins en català, castellà i altres llengües) i es faria per Sant Antoni.

Davant d’aquesta proposta les llibreries vàrem expressar la nostra sorpresa i desacord en aquest canvi d’orientació de la Fira.

La Fira del Llibre en Català ha sigut durant 18 anys un punt de trobada entre autors, editors i llibreters per promoure la llengua i la literatura a Menorca, sempre prioritzant l'espai i la visibilització a les publicacions i autors menorquins. Una Fira que s'organitzava un cap de setmana d'octubre o novembre per també presentar les novetats literàries abans de Nadal i així estimular el sector. A la Fira del Llibre en Català de Menorca, a banda de llibreries, també hi participaven escoles, instituts i la Xarxa de Biblioteques de Menorca així com artistes locals de diferents disciplines: músics, actors, rapsodes, contacontes, etc. També es convidaven autors de fora per connectar amb el públic menorquí i dinamitzar les relacions amb els agents del món del llibre en català.

Després d’expressar aquestes opinions, el conseller va concloure la reunió dient que donaria una volta a la seva idea i que ens faria arribar una proposta més desenvolupada contemplant allò que havíem xerrat.

Avui, 15 d’octubre de 2023, hem sabut de la proposta unilateral del conseller a través de la premsa. En cap moment ens l’ha feta arribar per valorar-la conjuntament i poder esmenar els punts que com a llibreries, expertes en el sector, podem rebatre, complementar o qüestionar. És per això que ens adrecem a la ciutadania amb aquesta carta per poder respondre públicament el comunicat.

Les llibreries de Menorca no estem d’acord en substituir la Fira del Llibre en Català de Menorca per una altra fira amb un enfocament diferent, al contrari, volem treballar per millorar-la i reforçar-la. Per altra banda, organitzar una possible nova fira, en cap cas substitutiva de la Fira del Llibre en Català, hauria d’establir-se dins d’uns paràmetres de disseny, temps i logística que cal valorar i estudiar amb cura i detall per realment fer-la viable i atractiva al públic. Uns punts que no hem tingut l’oportunitat de debatre amb el conseller.

Per tot això, les llibreries de Menorca hem decidit conjuntament no participar d’aquesta proposta de la Fira del Llibre de Menorca anunciada a la premsa.

Llibreries de Menorca: Sa Catòlica, Espai 14, Llibreria Catalana, JOCS, Xala Llibres, Sa Llibreria, Juguettos ca na Juana, Llibreria Pau, La Torre de Papel i vaDllibres».