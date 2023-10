El Consell de Menorca converteix la 'Fira del Llibre en Català' en la 'Fira del Llibre de Menorca'

La catalanofòbia fa estralls i un nou exemple el trobam a Menorca on el nou equip de Govern del Consell de Menorca pretén reconvertir la 'Fira del Llibre en Català' en la 'Fira del Llibre de Menorca'

Segons ha informat el diari Menorca, en una notícia de Pep Mir, el nou equip de govern del Consell ha decidit convertir la 'Fira del Llibre en Català' en la 'Fira del Llibre de Menorca', amb la finalitat que hi puguin participar autors residents a l’Illa que escriuen els seus textos en castellà. El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, ha declarat que sempre han defensat, des del PP, que hi ha d’haver un equilibri entre les llengües en aspectes de gestió pública com els referits la promoció cultural, i d’aquí el canvi, que ja s’ha comunicat a les llibreries que hi prenen part.

La decisió del Consell no ha agradat als llibreters menorquins que entenen que els llibres en castellà ja tenen altres espais de promoció.

Pons Torres no ha fet cap referència a autors establerts a Menorca que escriuen en altres llengües.