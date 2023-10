Denuncien la cancel·lació del lliurament d’un premi a l’autora palestina Adania Shibli a la Fira del Llibre de Frankfurt

«La cancel·lació d’un esdeveniment literari amb una reconeguda autora palestina a la Fira del Llibre de Frankfurt és un acte de ceguesa cultural i política». Així s'ha expressat el PEN Català aquest dilluns. En el marc de la Fira, hi havia programada una cerimònia de lliurament del premi LiBeraturpreis a l’autora palestina Adania Shibli. No obstant això, l’acte ha estat cancel·lat a causa, d’acord amb les paraules del director de la fira, de l’atac de Hamas contra Israel.

El premi LiBeraturpreis (creat per un grup d’editors que volen promoure la traducció d’obres de països del Sud) s’atorga anualment a un llibre d’Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina o el món àrab, i es presenta a la Fira de Frankfurt. El llibre guardonat aquest any és Minor Detail (en el seu títol traduït a l’anglès), de la palestina Adania Shibli. La novel·la se situa l’any 1949 i conta la història d’una jove palestina violada per soldats israelians. Ha estat traduïda a l’anglès i a l’alemany, i ha estat nominada per als prestigiosos National Book Award i International Booker Prize. L’organització de la Fira de Frankfurt també ha manifestat que, en la situació actual, inclouria «més veus israelianes» en el programa.

La cancel·lació d’aquest acte de lliurament ha donat lloc a un gran nombre de protestes al món àrab, i a la retirada de la fira d’editors i participants de països àrabs. Per al PEN Català, aquesta cancel·lació posa de manifest la incomprensió, per part de la Fira de Frankfurt, de «la necessitat de mantenir una mirada lúcida cap a un conflicte amb arrels antigues, i en què la violència arriba d’una banda i de l’altra». «En moments com aquest, la visió polièdrica de la literatura és més important que mai, i la literatura no pot deixar de ser un testimoni de totes les situacions traumàtiques, inclosa la despossessió a què és sotmès des de fa dècades el poble palestí. Silenciar veus en un festival literari és una actuació de signe contrari al que necessitem: escoltar totes les posicions i promoure el diàleg i la cultura de pau. La llibertat d’expressió i creació haurien d’estar per damunt de les misèries de la guerra», han remarcat.