El Consell de Mallorca tanca la ronda de contacte per «establir les bases del concurs» del Teatre Principal de Palma

El Consell de Mallorca ha finalitzat la ronda de reunions amb el sector de les arts escèniques per preparar el concurs públic que designarà el nou equip directiu del Teatre Principal de Palma. Durant el mes de setembre i octubre, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, s’ha reunit amb un total de deu empreses i associacions «per establir les bases del concurs que es durà a terme a la sala pública en les pròximes setmanes».

A les reunions, que varen finalitzar aquest dimarts, també hi ha participat el director insular de Cultura, Guillem Ginard. Les entitats amb les quals s’ha reunit l’equip de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca són: l’Associació d’Arts Escèniques (Illescena); l’Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB); l’Associació de Professionals de Dansa de les Illes Balears (APDIB); l’Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears (ADIB); l’Associació Professional de Gestors Culturals de les Illes Balears (GCIB); Promúsics Mallorca; l’Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears (ATAPIB); l’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’Associació de Professionals de Circ de les Illes Balears (APCIB). A més, per redactar les bases, el departament també s’ha reunit amb persones d’alt prestigi, com Miquela Lladó, cantant i compositora mallorquina, entre d’altres.

Ara, una vegada s’han escoltat les necessitats i demandes del sector, ja s’ha començat amb la redacció de les bases del concurs que decidirà qui és el director del Teatre Principal de Palma. Està previst que es resolgui el primer trimestre de 2024. Amb tot, Antònia Roca reitera el seu compromís amb la despolitització de la sala pública i destaca que «el Teatre Principal serà dirigit pel millor candidat sota criteris artístics i tècnics».