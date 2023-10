Trèvol, grup guanyador del Concurs Sons de la Mediterrània 2023

El grup Trèvol ha guanyat la setzena edició del Concurs Sons de la Mediterrània, després de la final celebrada aquest dijous, 5 d'octubre, a la Taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa. També hi han actuat els finalistes Goovin’ CAT i Glòria Ribera.



El jove quartet Trèvol està format per Laia Glück (gralla), Léonie Martet (flabiol i tamborino), Bernat Garcés (teclats) i Martí Fleta (bateria). De formació ben recent -tot just varen néixer en l’edició d’enguany del Dia del Graller, a Vilafanca del Penedès- a la final varen presentar un repertori de cançons i melodies tradicionals d’arreu dels Països Catalans, especialment arranjades pel seu tipus de formació.

La final es va completar amb les actuacions del trio de ball folk manresà Groovin’ CAT, que va fer ballar el públic amb una proposta en què l’acordió i el clarinet amb teclats moog i bases electròniques, i amb la cantactriu de Guisona Glòria Ribera, que actualitza i homenatja la tradició del cuplet amb elements electrònics i un discurs crític i contemporani.



Com a guanyadors del concurs, Trèvol gravaran un treball discogràfic, que es presentarà a l'edició de l'any vinent de la Fira Mediterrània, i també actuaran al Tradicionàrius, el Circuit Folc, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, el Música a la Vila del Vendrell i l'Ethno Catalonia de Banyoles. A més, participaran també en l'obrador de la Fira, el programa d'acompanyament artístic que des de fa un parell d'anys serveix per estimular la nova creació al voltant de la cultura popular i tradicional.



El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius i el Grup Enderrock, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, i s'adreça a grups i solistes emergents que presentin propostes renovadores de folk i músiques d'arrel de la Mediterrània.



Fins ara, els guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània han estat la big band d'arrel mallorquina Grollers de sa Factoria (2008), el quartet Amansalva (2009), el grup de folk instrumental Tazzuff (2010), el grup de folk del Baix Llobregat RIU (2011), la colla grallera Els Laietans (2012), el grup de folk-jazz instrumental Inxa Impro Quartet (2013), el grup de folk-rock de l'Horta Mox (2014), el grup de folk festiu del Camp de Tarragona Roba Estesa (2015), el duet de gralla i acordió Criatures (2016), les explosives Balkan Paradise Orchestra (2017), la cantautora Clàudia Cabero (2018), el grup unipersonal La Companyia MINIMíssimA (2019), el duo valencià format per la cantant Laura Esparza i el guitarrista i percussionista Carlos Esteban (2020) la cantautora de Felanitx Mar Grimalt (2021) i l'eclèctic grup de folk i oldstyle Bum Ditty (2022).