Jansky inaugura els Dies Digitals del Teatre Principal d’Inca amb l’estrena d’una peça composta per al Museu del Calçat i la Indústria

Setmana de la música i la paraula al Teatre Principal d’Inca. Dijous, 5 d’octubre, a les 21 hores, els Jansky pujaran a l’escenari del Teatre dins el cicle Dies Digitals. Serà un concert especial on repassaran els 10 primers anys de trajectòria i on estrenaran una peça especialment composta per al Museu del Calçat d’Inca, coincidint amb la organització del primer Congrés Euroregional de Museografia Industrial que se celebra a la ciutat.

El duet Jansky, format per Laia Malo i Jaume Ferrer, representen bé l’esperit de Dies Digitals. Amb les seves propostes de música electrònica i electrovèrsia i amb l’ús de les eines digitals aplicades a l’escena, creen peces reveladores que provoquen experiències fascinants.