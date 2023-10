Fira B! d’Arts Escèniques presenta una àmplia programació amb representació de totes les illes i amb Xile com a país convidat

El director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, Pedro Vidal, i el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló, han presentat aquest dilluns el programa de la vuitena edició de Fira B! Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears. A la presentació també hi ha assistit el director insular de Cultura, Guillem Ginard, com a representant del Consell de Mallorca que és el principal col·laborador de Fira B! junt amb l’Ajuntament de Palma, Teatre Principal de Palma, Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) i Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

El mercat professional de música i arts escèniques més important de les Illes Balears, Fira B! separa enguany, per primera vegada, les disciplines de música i arts escèniques. Així, El programa d’arts escèniques es desenvoluparà els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre, i el de música, del 2 al 5 de novembre.

El programa d’arts escèniques enguany compta amb un total de 27 espectacles de teatre, circ, dansa, nous formats i carrer. El país convidat d’aquesta vuitena edició és Xile, amb la presència de 2 companyies xilenes en la programació: Cia. Interdram i Cia. LaRe-Sentida.

«Des del Govern, per tant, es duen a terme dos esdeveniments (de 4 dies cadascun) dedicats a la cultura per a tots els ciutadans i els professionals de les arts en viu. Avui presentam Fira B! Arts Escèniques, una edició amb espectacles per mostrar i promocionar les creacions dels artistes de les Balears, juntament amb obres de Xile, Canàries, València i Catalunya», ha dit Perelló.

L’acte inaugural serà dilluns, dia 9 d’octubre, a les 19.00 h al Teatre Principal amb la representació de 'La Posibilidad de la ternura', de la companyia xilena La Re-Sentida (Marco Layera / Carolina Maza). Es tracta de l ‘estrena a Espanya d’aquesta obra que reflexiona sobre la masculinitat des del punt de vista de joves adolescents. Després d’aquesta estrena a Espanya dins Fira B!, l’obra es podrà veure a Madrid i a Barcelona. El mateix dia, a les 21.00 h. també al Teatre Principal, s’escenificarà Les preposicions, obra de la dramaturga Aina de Cos, una coproducció del Teatre Principal i El Somni Produccions.

La clausura de Fira B! d’arts escèniques, serà dijous 12 d’octubre, al Teatre Principal. A les 20.00 h. Aurora Bauzà i Pere Jou representaran 'A beginning_Expanded Version', una peça guanyadora dels ajuts de creació IEB 2022, coproducció de L'Auditori de Barcelona, el Centre Coregraphique National d'Orleans (França) i el Teatre Principal de Palma.

Per treure tot el profit a la fira, els espectacles s’han distribuït en diferents dies tenint en compte les disciplines. D’aquesta manera, els dos primers dies -9 i 10 d’octubre- se centraran principalment en peces de teatre de text i de nous llenguatges. Dimecres i dijous 11 i 12 d’octubre serà el torn del moviment, la dansa, el circ, el teatre de carrer i el teatre visual.

Ja es pot consultar la programació completa a la web. Les peces que formen part del programa han estat seleccionades entre les 300 propostes presentades a través de la convocatòria oberta que es va tancar a principi d'any.

La comissió d’experts que ha seleccionat les propostes ha estat formada per:

- Joan Negrié, director FITT (Festival Internacional de Teatre de Tarragona) i Sala Trono.

- Catalina Caldentey, presidenta d'ATAPIB - Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears.

- Maria Novell, tècnica Cultura Consell Insular Formentera.-



- Joan Matamales, director del Teatre d'Artà i membre d'ATAPIB (Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears)

- Pere Cortada, Teatre de Capdepera i membre d'ATAPIB (Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears)



- Teresa Carranza, coordinadora àrea de Creació de l’Institut Ramon Llull

- Clara Matas Vidal, gestora cultural especialitzada en Arts en Viu i adjunta de direcció executiva del festival FiM de Vila-seca

Perelló ha destacat l’adhesió de Fira B dins el programa Apropa Cultura i la seva aposta per reforçar pel paper de la dona en la cultura. «En arts escèniques, la presència femenina es troba a prop del 60%, amb algunes propostes formades íntegrament per dones», ha dit.

Fira B! combina programació i Jornades Professionals, és a dir, activitats orientades al sector professional assistent que es duran a terme al teatre Mar i Terra. La inscripció a les jornades professionals de Fira B! d’arts escèniques es troba oberta i es pot realitzar a través de https://pro.firab.org/firab/en/info.

«Les Jornades Professionals constaten l’aposta d’aquest Govern per la projecció del sector cultural de les Illes Balears. Permetran a tota la comunitat artística de les Illes presentar els seus projectes als programadors i professionals locals i forans, així com establir sinergies i col·laboracions amb altres artistes, a través de diverses accions, com: Tast de text i tast de moviment, al Teatre de Mar, en què podrem veure projectes emergents i innovadors; i la Taula rodona ‘Estatut Artista’, amb la presència de Carmen Paez, directora general d’Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació del Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Espanya, entre d’altres», ha manifestat Perelló. Dins aquestes activitats destinades a un públic professional destaca la presència d’Associacions Dramaturgs i dramaturgues de tot l’Estat, i les Jornades Trànsit, amb Illescena, AVETID, Xarxa Alcover; la Xarxa Mediterrània de la Dansa i el Moviment; i Impuls a la Dansa, amb Dansa València – Institut Valencià de la Cultura, entre d’altres.

Fira B! sempre tendrà lloc en espais i escenaris emblemàtics de la ciutat de Palma, atorgant-li així un plus d'interès per als assistents de fora de les illes. Els escenaris de l'edició del 2023 seran els teatres municipals Mar i Terra i Xesc Forteza; el Teatre Principal de Palma, el Museu d'Art Contemporani Es Baluard, l'Espai el Tub, la Plaça Major, la plaça Miquel Maura (davant del Teatre Xesc Forteza) i la Rambla (exterior Teatre Principal de Palma).

A Fira B! 2023 tindran lloc nombrosos intercanvis. A nivell nacional comptarem, d’una banda, amb el Focus Canari a través del Festival Canarios Dentro y Fuera, dins el qual trobam la companyia de Daniel Abreu (que compta amb dos membres que han rebut el Premi Nacional de Dansa). D’altra banda, trobam a la companyia valenciana Jacob Gómez, a través de DansaValència. A nivell internacional, comptarem amb dues companyies xilenes (Interdram i La re-sentida). Així mateix, des de fa 9 anys Fira B! és membre de COFAE, la Coordinadora de Fires d'Arts Escèniques de l'Estat espanyol. La missió de la COFAE és col·laborar en el concepte de mercat escènic a l'àmbit de les arts escèniques i difondre'l; a més, vol impulsar les fires com a punt de trobada dels professionals del sector i com a espai de reflexió i de formació. COFAE també forma part d'IETM (Xarxa Internacional per a les Arts Escèniques Contemporànies).