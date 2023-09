Nova Editorial Moll publica ‘Cabres’, un thriller de Víctor Gayà ambientat a la Serra de Tramuntana

La soledat, la bellesa, la màgia i -potser- els perills de la Serra de Tramuntana apareixen en tota la seva brillantor a Cabres, nova novel·la de Víctor Gayà, un thriller hipnòtic i altament evocador, que s’ambienta a aquest paratge excepcional, declarat Patrimoni Mundial per la Unesco, i que ha estat publicada per Nova Editorial Moll. Aránzazu Miró, Jaume Mateu i l’autor la presentaran aquest dijous, 28 de setembre, a les set de l’horabaixa, a la llibreria Drac Màgic, a Palma.

El protagonista de Cabres, Claudi, és un aspirant a escriptor que s’imposa a si mateix cent dies de soledat a Quercus, un espai de la Serra, per a aprofundir en l’home com a ser solitari i per escriure. Aviat comença a detectar presències i fets inquietants: un majestuós boc que es topa a la zona, qualcú que sembla que ha entrat a les cases dels veïns, un suposat carregament de droga amagat a les proximitats i les cabres de la muntanya, que devoren sense mirar prim les parts més tendres dels arbres.

Víctor Gayà realitza una feina excepcional de introspecció psicològica al voltant de les sensacions, inquietuds i evolució del seu protagonista. La novel·la alterna les vivències del mateix Claudi amb els records sobre la seva colla d’amics i també escriptors, els Tramuntans, així com d’altres presències com la seva dona, els residents de la vall o una peculiar parella de guàrdies civils.

Víctor Gayà Porcel (Palma, 1952) és escriptor i psicòleg. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, ha exercit la professió a Palma, on també ha col·laborat en programes radiofònics i diverses publicacions periòdiques com a articulista i crític literari. Com a escriptor ha publicat assaig, biografia, poesia i novel·la, entre els quals destaquen els poemaris Com la sequera (2005) i Porta trencada (2011) i les novel·les Trenc d'alba (Premi Roc Boronat, 1999), Cercle enigmàtic (Premi Alexandre Ballester, 2005) i La vida perdurable de Salvador Duran (Premi Mollerussa, 2006). A Nova Editorial Moll ha publicat el poemari Thálamos.