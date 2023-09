Mor el filòsof italià Gianni Vattimo als 87 anys

El filòsof italià Gianni Vattimo ha mort a Torí als 87 anys. El pensador ha mort a l'hospital de Rivoli on va romandre ingressat durant els seus darrers dies a conseqüència d'un deteriorament de la seva salut.

La notícia de la seva mort ha estat confirmada per Simoni Caminada, de 38 anys, el seu assistent i company durant 14 anys, segons ha confirmat el diari italià 'Il Messaggero'.

Nascut a Torí el 4 de gener del 1936 va créixer en condicions precàries i sempre va reivindicar els seus orígens proletaris. Va ser alumne del filòsof Luigi Pareyson, de qui deriven els seus interessos per l'estètica, tenint com a c ompany d'estudis Umberto Eco amb qui va compartir amistat i interessos, llicenciant-se en Filosofia el 1959 a la Universitat de Torí.

Estudiós de la filosofia hermenèutica contemporània, va investigar els seus pressuposts histórics i va desenvolupar les seves implicacions teòriques, dedicant les seves investigacions a Friederich schleiermacher, Friederich Nietzsche, Martin Heidegger i Gadamer.

Vattimo no va ser només un pensador especulatiu sinó també un destacat intel·lectual militant d'esquerra, obertament homosexual i al mateix temps reivindicant la seva fe catòlica, desenvolupant activitat política en diverses formacions: primer en el Partit Radical, després en Alleanza per Torino, posteriorment en els Demòcrates d'Esquerra (de 1999 a 2004), pels quals va ser parlamentari europeu, i finalment en el Partit Comunista Italià.

Del 2009 al 2015 va ser parlamentari europeu independent triat en les llistes d'Itàlia dei Valori d'Antonio di Pietro, passant finalment a l'Aliança de Demòcrates i Liberals per Europa.

El filòsof va ser guardonat amb la Medalla d'Or del Cercle de Belles Arts de Madrid el 2019.