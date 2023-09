El CaixaFòrum de Palma proposa experiències immersives amb dibuixos animats, tallers familiars de cinema i concerts

El CaixaFórum de Palma ha programat per a la setmana del 18 al 24 de setembre diferents activitats, entre les quals els visitants podran gaudir d'experiències immersives amb dibuixos animats de Disney, tallers familiars de cinema o concerts, entre altres.

En concret, el divendres 22 de setembre, a les 17.00 hores, es durà a terme la inauguració de la instal·lació 'Silly Symphony' de l'artista visual Martin Vitaliti. La peça, a la qual es podrà accedir de manera gratuïta, proposa una experiència immersiva i s'estrena en el marc de les activitats de la 'Nit de l'Art'. Es tracta d'una instal·lació basada en els primers curtmetratges produïts per Walt Disney, que cerca posar en relleu el procés de producció en cadena dels dibuixos utilitzats per aquestes animacions.

Aquest mateix dia, però a les 18.00 hores, s'ha organitzat la taula rodona 'Hi ha mecenes per a demà?' a càrrec de la cap de Col·leccions d'Art de Fundació 'la Caixa', Nimfa Bisbe; la cap de la Col·lecció del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Antonia M. Perelló; els col·leccionistes i impulsors del Centre de Creació, Recerca i Exposició d'Art Contemporani d'Arévalo (Àvila), Lorena Pérez-Jácome i Javier Lumbreras; i la directora de l'Institute of Art del FHNW Academy of Art an Desing de Basilea, Chus Martínez. També es tracta d'una activitat gratuïta, prèvia reserva de plaça perquè l'aforament és limitat.

El dissabte 23 de 10.00 a 19.00 hores es desenvoluparà el taller familiar 'De la imaginació a la Pantalla gran'. Es tracta d'una proposta sobre el llenguatge i el procés cinematogràfic on el públic familiar podrà aprendre a realitzar un curtmetratge fantàstic. S'haurà de realitzar una reserva prèvia de l'activitat, que és gratuïta i té una durada estimada de dues hores i mitja.

El dissabte també de les 12.00 hores a 19.00 hores es realitzarà el taller de ciència per a famílies, orientat a nens a partir de vuit anys, 'L'Energia'. En aquest taller es proposa que descobreixin, a través d'experiments participatius i vivencials com el concepte d'energia és present en el nostre dia a dia, fins i tot en situacions que potser ni tan sols se sospita. Aquesta activitat serà gratuïta amb reserva prèvia de plaça.

Aquest mateix dia però a les 19.00 hores, tindrà lloc el microconcert a càrrec d'Olga Basanta. Basanta és una cantant, violista, pianista i compositora, que després d'una llarga trajectòria com a cantant i violista en diferents projectes de jazz, blues, pop i rock, es presenta amb les seves pròpies composicions, després d'haver compartit escenari amb grans artistes per diferents països. Un repertori fresc de cançons pròpies que es mouen entre el pop, el folk i la world music. D'igual manera, es podrà accedir gratuïtament amb reserva de plaça.

Del 18 al 27 de setembre el CaixaFòrum també realitzarà el taller dirigit a entitats que treballen amb adults en risc de vulnerabilitat intel·lectual 'Escolta, descobreix i crea la teva música'. Un taller de música feta per i amb persones que conviuen amb alguna mena de discapacitat intel·lectual. Es treballa al costat de dos músics durant set sessions d'aprenentatge, creació i participació musical que conclouen amb un concert final en el qual es mostren els resultats del taller.