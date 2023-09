Gossos torna als escenaris amb 10 únics concerts, un d'ells a sa Pobla

Gossos torna als escenaris per a homenatjar el seu públic a través d'una gira única. Després de cinc anys de silenci, 'A reviure' serà una gira de 10 concerts que tornarà a crear la connexió i complicitat que sempre hi ha hagut entre els músics i els seus seguidors més fidels. Per això han preparat un repertori amb els èxits de la seva carrera: cançons de sempre i per sempre.

La gira els durà a 10 localitats on interpretaran himnes d'una generació i també els darrers èxits de la banda. Es tracta d'un directe ple de picades d'ullet al públic en un concert que pretén recollir 30 anys de carrera a través de la seva discografia.

El primer directe de la gira 'A reviure' serà el 12 d'abril al Festival Strenes de Girona. I el seguiran Vic el 13 d'abril, Barcelona el 25 d'abril, Manresa el 10 de maig, sa Pobla el 4 de maig, Andorra el 15 de juny, Cambrils el 28 de juliol, Lleida el 27 de setembre i Manresa el 18 d'octubre.

Per a anunciar aquesta gira, Gossos ha aparegut per sorpresa aquest dijous, 14 de setembre, a la plaça Canonge Colell de Vic en ple 35è Mercat de Música Viva; el mateix lloc on fa 30 anys varen actuar al carrer per primera vegada, just a la mateixa plaça, a la mateixa cantonada on varen mostrar les seves primeres cançons.

La gira 'A reviure' no pretén donar pas a la reactivació de la banda, sinó més aviat el contrari: tendrà inici i final de camí, ja que aquest 2024 tancarà 30 anys de trajectòria musical i milers de concerts que ja quedaran per a la història.