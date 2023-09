[VÍDEO] Sus a la nova temporada del Teatre Principal de Palma

Comença la temporada al Teatre Principal de Palma. Un total 52 espectacles conformen la programació del curs 2023/2024, on no faltarà el teatre, la música, la dansa, l’òpera i molt més. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat que el Principal obri les seves portes a tota la ciutadania de l’illa, per a totes les edats i tots els gustos, perquè «la cultura és i ha de ser per a tothom».

L’objectiu del projecte cultural de Roca és que tots els residents de l’illa s’apropin aquesta temporada a la sala pública per a gaudir d’alguna de les actuacions. La vicepresidenta i consellera insisteix que el Teatre Principal de Palma ha de ser el punt neuràlgic de les arts escèniques de Mallorca i, en aquesta línia, ha anunciat que el Consell de Mallorca treballa en diferents iniciatives per a incentivar l’afluència de públic. En aquest sentit, ha mostrat la seva voluntat de posar en marxa un projecte de museïtzació de la sala pública: «Volem que els passadissos del teatre contin la seva història amb cartelleria emblemàtica i attrezzo que ara hi ha emmagatzemat. D’aquesta manera, també es posarà a disposició dels mallorquins».

A més, Antònia Roca ha explicat que, per primera vegada, el Teatre Principal obrirà les seves portes durant la Nit de l’Art per a exposar l’obra Les muses del Principal. Això, acompanyat de música al ritme de jazz. Per tant, anima els mallorquins a incloure el Principal en la seva ruta nocturna artística del pròxim 23 de setembre.

Cuatro Jinetes i Reis del món enceten la temporada

La sala pública es posa en marxa aquest dijous, 14 de setembre, amb l’estrena de Cuatro jinetes, coproducció de la companyia Mucha Muchacha i el Teatre Principal de Palma. El folklore i els balls tradicionals de l'Estat espanyol es fusionen amb les noves tendències contemporànies en aquest espectacle de dansa que compta amb la música en directe de Los Voluble.

La programació del Teatre Principal continua dissabte, 16 de setembre, i diumenge, 17, amb la reposició de Reis del món, la versió teatral de la novel·la homònima de Sebastià Alzamora, que va ser un dels grans èxits de públic de la temporada passada. Reis del món, amb dramatúrgia de Josep Maria Miró i direcció de José Martret, és una obra interpretada per Blai Llopis, Carme Conesa, Toni Gomila i Jordi Figueras. A més de les funcions del Teatre Principal de Palma, aquesta producció pròpia del Teatre Principal també es representarà al Teatre d’Artà el pròxim 22 de setembre i al Teatre des Born de Ciutadella el 1r d’octubre.

El Teatre Principal, a l’abast de tothom

Per a la temporada 2023/2024, el Teatre Principal ha elaborat un ample ventall d’abonaments que pretenen apropar les arts escèniques a tota la societat. L’abonament general permet comprar tres o quatre espectacles amb un descompte del 25% i amb l’abonament extra es pot gaudir de cinc funcions de la programació amb un 40% de descompte. També hi ha a disposició del públic l’abonament de parella, que permet una reducció en el preu del 25% si es compren dues entrades de dos o més espectacles.

Finalment, cal destacar l’abonament d’Òpera, que suposa un 20% de descompte a partir de dos espectacles de la temporada. De fet, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, destaca que el Teatre Principal és el teatre de referència de l'òpera a Mallorca.