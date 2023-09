El Teatre Principal d'Inca comença una temporada que estarà plena de música, teatre i espectacles multidisciplinars

El Teatre Principal d'Inca ha presentat la seva programació pel primer quadrimestre de la temporada 2023-24, amb «interessants» propostes de música, teatre i cinema, on destaquen els nous cicles propis 'Projecte A' i 'Dies digitals'.

El teatre ha explicat aquest divendres en un comunicat que entre les novetats també hi ha el fet que enguany l'edifici servirà de seu per a festivals com el FestJajá, que celebra la seva XIV edició per primera vegada en la capital del Raiguer.

Així com, per al Festival de Jazz Alternatilla, amb els músics Jean-Paul Estiévenart i Jeff Ballardque, o el nou Fona Fall Fest que presenta Nils Frahm, per primera vegada a Mallorca.

Com en la temporada anterior, la programació combinarà la presència de noms de projecció nacional i internacional amb les produccions illenques i les de circuit nacional «de gran qualitat».

En aquest sentit, pujaran a l'escenari els actors Joaquín Notario i María Adánez, interpretant 'Ai, Carmela'; Los Voluble, 'plat fort' de 'Dies digitals', o Santi Rodríguez en format estand-up.

Així mateix, torna l'aclamada 'Acorar' de Toni Gomila i es presentarà 'El Gran Manicomi' de Estudi Zero, inspirat en la poesia de Antonina Canyelles.

D'altra banda, el teatre comptarà amb l'Orquestra Acadèmia 1830, que farà diversos concerts de música clàssica en els quals interpretarà a Rakhmaninov i Sibelius.

En relació amb els cicles propis, s'ha triat el nom de 'Projecte A' perquè tendrà lloc a la Sala Annexa del teatre; un espai on hi haurà projectes «arriscats, frescos i independents».

El cicle tendrà com a protagonista la música indie, rock, pop i garage i comptarà amb l'actuació d'Hijos de Matxín i Tres Piezas el 22 de setembre i de Dr. Hum i Vënkman el 23 de setembre.

Per part seva, 'Dies digitals' estarà format per espectacles on s'aplica les eines digitals en l'escena, com l'ús de mapping, live cinema, instal·lacions lumíniques o escenografies.

Així doncs, pujarà a l'escenari Jansky, amb una estrena mundial d'una peça especialment composada per al Museu de Calçat d'Inca; Alba G. Corral i Carles Viarnès; Aurora Bauzà i Pere Jou; i Los Voluble.

La temporada 2022-2023 del Teatre Principal va tancar amb 27.500 espectadors, sota la direcció de Miquel Àngel Raió.