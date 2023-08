Pep Matas presenta 'La Paca, Son Banya i yo' envoltat d'amics i antics col·legues

L'espai per a presentacions de llibres de La Casa del Llibre de Palma, va quedar petita per encabir tota la gent que volia presenciar la presentació del llibre del conegut periodista Pep Matas, titulat 'La Paca, Son Banya i yo' (Edicions Xandri).

Va obrir l'acte l'editor del llibre, Sebastià Bennàsar. A continuació va parlar el periodista Antoni Planas, que va recordar els temps de compartir redacció amb Matas al 'Baleares' i, després a 'Ultima Hora'.

Tot seguit prengué la paraula l'editor d'Ultima Hora i antic director del dBalears, Miquel Serra, que va recordar que el primer que quan era director del Baleares, el 1985, va contractar a Matas després de comprovar el seu talent amb només llegir un breu peu de foto escrit per ell. Serra va afirmar que «llegir aquest llibre és com ficar el cap en un forat que dona a Son Banya i a través del qual es poden percebre fins a les olors del poblat». «És una aproximació fantàstica a Son Banya», va concloure.

Va tancar l'acte l'autor del llibre, Pep Matas que va explicar que el llibre és una recopilació de les seves experiències professionals relatives al poblat de Son Banya i especialment a ‘La Paca’, qui va ser matriarca i per molts considerada com una de les grans narcotraficants de 'Estat espanyol. «Aquest llibre no l'he fet de cap manera per defensar ‘La Paca’», va dir. «Ella una vegada em va dir: ‘Tu sempre has parlat malament de mi, però el que has posat era veritat. Però quan un policia ha fet una cosa dolenta també ho has posat i això els gitanos ho respectam’. Com a periodista sempre m'ha interessat conèixer totes les parts. L'important del periodisme és escoltar totes les versions, explicar-les i que cadascú tregui les seves conclusions», va explicar.

Pep Matas és un conegut periodista, mestre de periodistes en l'àmbit de la Crònica Negra i periodisme d'investigació, va començar la seva carrera al 'Baleares' l'any 1985 i després va passar a 'Ultima Hora' on va ser redactor en Cap fins el 2015.