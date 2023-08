Premi Cubelles Noir 2023 a la millor novel·la negra per a 'Arrels i ales' de Dora Muñoz

'Arrels i ales', de la mallorquina Dora Muñoz, i editat per l'editorial Llibres del Delicte, ha estat guardonada amb el Premi Cubelles Noir 2023 com la millor novel·la negra escrita per una dona i publicada al 2022 en català, aquest dissabte vespre, 19 d'agost, a Barcelona.

Cubelles Noir és el festival de novel·la negra del Garraf, que serveix de plataforma per apropar escriptors de proximitat i aficionats al gènere negre. El seu primer Festival es va realitzar l’any 2015 gràcies a un grup d’escriptors, lectors i artistes aficionats al gènere negre. Avui dia és un dels festivals més esperats de l’any amb personalitat pròpia.

La ressenya d'Arrels i ales' per Llibres del Delicte explica: «En Jürgen Neumann, un alemany aficionat a l’ornitologia que vivia a Mallorca des de feia 40 anys, apareix mort al Parc Natural de s’Albufera. És llavors que la seva filla, na Lola, es trasllada a l’illa des de Berlín. La investigació de la Guàrdia Civil parla d’assassinat, però na Lola no ho acaba de pair. Qui ha mort un jubilat inofensiu com el seu pare? I, sobretot, per què? Potser la filla no coneixia tant com pensava la història d’en Jürgen, des que va sortir de l’extinta RDA fins a la seva aparent vida tranquil·la a Mallorca».

Dora Muñoz, nascuda a Palma, el 1954, és mestra i pedagoga. Ha treballat a tots els nivells educatius des de Primària a la Universitat. Després de molts anys dedicada a l’educació com a professió i de llegir molta novel·la negra com a afició, va acabar el seu periple professional com a orientadora al centre d’adults de la presó de Palma. Allà, l’interès que sempre havia sentit per conèixer el costat fosc de la realitat, el món de la marginació i el delicte, va trobar un lloc abonat per reprendre aquell antic interès seu d'escriure contes i poemes. Des de llavors escriu relats curts i novel·les negres, com: 'Lluna negra', amb Pere Morey i J.M. Vidal-Illanes, el 2014; 'Massa mares per a un fill', el 2016; 'Caliu sota les cendres', el 2018; i a finals del 2022, 'Arrels i ales'.