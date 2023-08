[VÍDEO] Mushkaa i Julieta publiquen 'No m'estima +', una cançó que encendrà les pistes de ball

Mushkaa i Julieta han unit el seu talent. Les dues cantants catalanes han publicat aquest mes el videoclip de la cançó 'No m'estima +'. Tot un hit de música urbana que encendrà les pistes de ball d'arreu dels Països Catalans.

Mushkaa posa la veu més desimbolta de la tonada, mentre Julieta, com no podia ser d'altra manera, posa la seva veu aguda i dolça per cantar l'amor. Totes dues artistes canten un amor que té el comandament, un amor empoderat. «Quan em mira és pura adrenalina» canten les dues artistes.

El videoclip, dirigit per Aitor Gómez i Marcel Sesplugues, és tota una peça estètica molt acurada. El conjunt és harmoniós i de marcada estètica de música pop urbana. Ben segur que el tema es convertirà en una de les cançons de l'estiu.