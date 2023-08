El pianista ucraïnès Stanislav Khristenko interpretarà les quatre balades de Chopin al Festival de Valldemossa

Aquest cap de setmana sorgeix una nova oportunitat de gaudir de la música en el marc del Festival Chopin de Valldemossa. I és que diumenge dia 20 d'agost, actuarà el pianista ucraïnès Stanislav Khristenko al Claustre de la Cartoixa de Valldemossa en el tercer concert de la quaranta-tresena edició del festival. El pianista interpretarà les quatre balades composades per Frederic Chopin, en una nit que promet ser inoblidable. A més, també tocarà peces de Miquel Capllonch, Franz Liszt i Johannes Bramhs.

El pianista i director d'orquestra Stanislav Khristenko va néixer a Kharkiv, Ucraïna, on va donar el seu primer recital als 11 anys a la Sala Filharmònica. Més tard es va graduar al Conservatori Txaikovski de Moscou abans de traslladar-se als Estats Units el 2008. Guardonat a més de 30 concursos internacionals de piano, ha actuat com a pianista en algunes de les principals sales de concerts del món com el Carnegie Hall de Nova York, Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux-Arts de Brussel·les, Philharmonie de Berlín, Seoul Arts Center, Praga Rudolfinum, Moscou Conservatory Great Hall, entre d'altres.

El concert començarà a les 21.30 hores i les entrades es poden adquirir al portal ticketib.com.