Torna el FesJajá, amb més de 60 funcions a cinc municipis de Mallorca

La XIV edició del FesJajá, festival d'humor, presenta el cartell més ambiciós de la seva història amb un total de 64 funcions, cinc municipis i set recintes en total, amb la intenció de convertir el festival d'humor de Palma al mundial d'humor de l'illa.

Palma, Calvià, Cala Millor, Petra i Inca seran les seus d'un projecte que s'expandeix així per a aconseguir apropar la millor comèdia al màxim nombre de localitats possible.

Després de ser guardonat amb el premi a millor festival no musical d'Espanya el 2023, persegueix superar els 15.330 assistents de l'any passat; marcant-se com a xifra objectiu els 20.000 espectadors.

Per això ha reunit en una mateixa edició còmics de renom com Dani Rovira, Goyo Jiménez, Eva Hache, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Martita de Graná o el Comandante Lara & Cía entre molts altres. Noms que acompanyen també alguns dels còmics més mediàtics del moment com són Juan Dávila o David Cepo, sense oblidar-se de les noves generacions de la comèdia en xarxes socials: Taka Gómez, Daniel Fez, Lalachus o Bertus.

A nivell internacional trobam eminències de l'humor argentí com són Momi Giardina o el famosíssim còmic, actor i imitador Martín Bossi. En total seran sis les funcions internacionals que aterraran al FesJajá provinents de països com Argentina o Xile.

Sens dubte una edició única i la proposta humorística més completa fins ara, que tendrà lloc del 29 de setembre al 25 de novembre, entrades ja disponibles a www.fesjaja.es