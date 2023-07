Proposen Miquel Barceló per al Premi Velázquez d'Arts Plàstiques 2023

L'Associació d'Artistes Visuals de Balears (Aavib) ha informat la Unió d'Artistes Contemporanis d'Espanya que el seu candidat al Premi Velázquez d'Arts Plàstiques 2023 és l'artista mallorquí Miquel Barceló.

Dotat amb una quantia de 125.000 euros, el guardó va ser creat l'any 2000 pel Ministeri de Cultura en reconeixement als mèrits en qualsevol manifestació de les arts plàstiques d'un artista iberoamericà, segons ha recordat l'associació.

A més de la dotació econòmica, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport organitza a través del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia una exposició individual de l'obra de l'artista premiat.

Miquel Barceló (Felanitx, 1957) va estudiar a l'Escola d'Arts Decoratives de Palma entre 1972 i 1973, i actualment resideix entre París, Mallorca i Mali.

Entre altres llocs, va participar en la Biennal de São Paulo en 1981 i en la Documenta VII de Kassel en 1982. Des de llavors, la seva obra ha estat inclosa en algunes mostres internacionals de prestigi.

En 1986 va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques i el 1996 el Centri Pompidou de París li va dedicar una retrospectiva.

El 2003, va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de les Arts i en 2004 va exposar en el museu del Louvre les aquarel·les que va crear per a il·lustrar 'La Divina Comèdia', convertint-se en el primer artista contemporani viu que exposa en el museu.

En el 2008 se li va encarregar la Cúpula de la sala XX del Palau de Nacions Unides a Ginebra. El 2007 va ser investit Doctor Honoris Causa per la UIB, en el 2012 va ser investit Doctor Honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Cinc anys després, va ser investit Doctor Honoris causa per la Universitat de Salamanca, en 2017.