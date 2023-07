Ja es coneixen els finalistes del XVI Concurs Sons de la Mediterrània

Groovin'Cat, Glòria Ribera i Trèvol són les tres propostes que han estat escollides com a finalistes del XVI Concurs Sons de la Mediterrània.

La final del concurs tendrà lloc el dijous 5 d’octubre a la Taverna de la Fira Mediterrània de Manresa.

Groovin'Cat - Manresa · Folk ballable i electrònic

El trio Groovin’ Cat combina electrònica amb música tradicional catalana partint de la influència del grup francès Groove Factory, així com dels festivals europeus de ball folk. Experimentant i jugant amb la creació musical, construeixen un univers sonor enfocat a la dansa i l’energia.

Glòria Ribera - Guissona · Cuplet

La cantant, diva trash, vedet i cupletista del segle XXI Glòria Ribera recupera, revisa i remescla la cançó d’avantguarda dels anys vint amb les temàtiques més canalles i políticament compromeses. El seu proper show musical ja està en procés i comença amb EL PIS, el seu últim cuplet.

Trèvol - Barcelona · Folk fusió

El grup Trèvol, format per una gralla i un oboè, un flabiol i tamborino, teclats elèctrics i bateria, l’integren quatre joves, d’entre 18 i 20 anys, que es van conèixer a l’Esmuc i a les Colònies Folk del Pirineu. A partir del seu amor per la música tradicional, el folk i altres gèneres diversos, han decidit fusionar-los.

Fins ara, els guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània han estat la big band d'arrel mallorquina Grollers de sa Factoria (2008), el quartet Amansalva (2009), el grup de folk instrumental Tazzuff (2010), el grup de folk del Baix Llobregat RIU (2011), la colla grallera Els Laietans (2012), el grup de folk-jazz instrumental Inxa Impro Quartet (2013), el grup de folk-rock de l'Horta Mox (2014), el grup de folk festiu del Camp de Tarragona Roba Estesa (2015), el duet de gralla i acordió Criatures (2016), les explosives Balkan Paradise Orchestra (2017), la cantautora Clàudia Cabero (2018), el grup unipersonal La Companyia MINIMíssimA (2019) el duo valencià format per la cantant Laura Esparza i el guitarrista i percussionista Carlos Esteban (2020) i la mallorquina Mar Grimalt, i el quintet de folk i old style Bum Ditty, que com a guanyadors de l’any passat presentaran el seu nou treball a la propera edició de la Fira Mediterrània.