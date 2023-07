Aquest dissabte, a les 20.30 hores, arriba el 19è Solstici d'estiu de joves poetes al mirador Ramon Llull de la Fundació Musical ACA.

Enguany compten amb cinc poetes de geografia diversa: Caterina Tugores (Pollença); Jofre Palau (Espinelves); Alba Blanquer (Banyeres); Mateu Roig (Bunyola); Andreu Forcada (Menorca).

L'acte de presentació del llibre consistirà en un recital dels cinc poetes, que es tancarà amb un breu recital a càrrec de Vers Endins (Glòria Julià i Víctor Leiva).

L'organització d'aquesta col·lecció va a càrrec de l'Aula Poètica de la Fundació Musical ACA, integrada per Antoni Gost, Maite Brazales, Miquel Perelló, Kika Pol i Miquel Àngel Tortell.

L'edició del llibre ha anat a càrrec d'Adia Edicions, seguint la mateixa estructura de sempre des de 1997. En aquesta ocasió, les il·lustracions interiors han estat encomanades a Georgina Gamundí per un costat i, per un altre, a Natàlia Mendoza i a Júlia Servera.

Enguany, per primera vegada, s'hi inclou la poesia visual del concurs de poesia Un Cop d'ULL, en concret, la guanyadora i les finalistes, que acaben d'amanir aquest poemari de 117 pàgines i múltiples veus amanides amb un doble pròleg. El primer, a càrrec de Lluís Maicas, darrer protagonista de la col·lecció Veu de Poeta. El segon, de l'Aula poètica, a càrrec de Miquel Perelló. I un poema-homenatge a la poeta russa Anna Akhmàtova.

El llibre quadrat, d'un pam per un pam, es combina amb un cercle i un triangle, de la primera edició ençà en al·legoria pitagòrica.