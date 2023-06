Bernat Joan i Marí publica una ressenya del llibre de Toni Comín 'Cartes des del cor d'Europa' a Ploma.cat

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, publica una ressenya del llibre de Toni Comín i Oliveres, 'Cartes des del cor d'Europa', elaborada pel sociolingüísta Bernat Joan i Marí, que va ser eurodiputat entre els anys 2004 i 2007.

El llibre de Comín ha estat editat pel Parlament Europeu i la versió catalana, amb pròleg del president a l'exili i eurodiputat Carles Puigdemont i amb epíleg del cantant i activista per la República catalana Lluís Llach, surt després de les versions en italià i alemany.

Bernat Joan explica: «Aquestes cartes constitueixen un aplec de textos que Comín va anar publicant, a partir del seu exili, al digital La República, dirigit per Joan Puig, un damnificat d'ERC que, inabastable per la fatiga o el tedi, continua militant-hi i fent el que pot perquè el partit redreci el seu rumb, a hores d'ara bastant torcit».

L'escriptor eivissenc també diu que «El recull de cartes que publica Toni Comín i Oliveres toca el moll de l'os de molts aspectes fonamentals tant en la construcció de la Unió Europea com en la construcció de la futura República Catalana independent. I mostra, d'una manera clara i llampant, com no es tracta de dos processos contraposats, ni diferents, ni desnviculats, sinó ben al contrari: Europa s'hi juga molt en com es resolgui la qüestió catalana, i Catalunya s'hi juga molt en com es resolgui el futur de la Unió Europea.»