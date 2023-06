Manel Santana presentarà el llibre 'La memòria esborrada' a Manacor acompanyat de l'autor, Mateu Morro

El proper dilluns, 19 de juny, el professor i escriptor Manel Santana presentarà el llibre 'La memòria esborrada' acompanyat de l'autor, Mateu Morro i Marcé, a la sala La Fornal de Manacor. L'acte començarà a les 20 hores.

Mateu Morro i Marcé Marcé va néixer a Santa Maria l’any 1956. És historiador i va ser polític de l’antic Partit Socialista de Mallorca. Es va llicenciar en història a l'Universitat de les Illes Balears (1979). S'inicià en la política dins els comitès de curs i el moviment estudiantil a partir de posicions nacionalistes i d'esquerra.

El 1978 s'integrà dins el Partit Socialista de (PSM) i, el 1979, hi va entrar dins executiva. Aquell mateix any el triaren regidor per Santa Maria del Camí dins la Candidatura Independent del Poble. El 1985 el nomenaren secretari general del PSM, càrrec en el qual va ser ratificat en 1988, 1990, 1992, 1994, 1998, 2000 i 2002. Va esser candidat pel PSM en les eleccions generals de 1986 i de 1989, i en les europees de 1987 i 1989.

En les eleccions al Parlament de l’any 1991, el triaren diputat i va esser portaveu del grup parlamentari del PSM. El 1992 va renunciar a l'escó. El 1995 va tornar a ser elegit diputat i també president de la Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans del Consell.

Ha estat batlle de Santa Maria del Camí del 1990 fins al 2001. Entre el 2000 i el 2003 fou conseller d'Agricultura i Pesca del Govern del President Francesc Antich.

Entre el 2005 i el 2013 va ser coordinador d’Unió de Pagesos de Mallorca. El 2013 el triaren membre de la comissió executiva de MÉS per Mallorca. El juliol del 2019 el nomenaren Director Gerent del FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears).

És autor de nombroses obres referides normalment a la pagesia i a la història comtemporània de Santa Maria i de Mallorca.