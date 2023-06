'Tal dia com avui', una iniciativa de memòria històrica per reivindicar la figura de dones oblidades

'Tal dia com avui' és una iniciativa de Twitter que té per objectiu reivindicar la figura de dones que han tengut trascendència al llarg de la història, tant de Mallorca com d'arreu de l'Estat i del món. La intenció és demostrar que, malgrat que sovint quedin relegades en un segon pla, la història és plena de figures femenines amb enorme rellevància.

A través del seu perfil particular de Twitter, Carme Vidal, infermera de professió i convençuda militant feminista, comparteix diàriament una breu biografia d'una dona que hagi nascut o mort aquell mateix dia. Alhora, ofereix una explicació de l'impacte que ha tengut aquesta persona en el seu camp, ja sigui en la literatura, les ciències, l'art o la política.

Aquesta iniciativa deriva d'una investigació profunda sobre la història del feminisme que la promotora de 'Tal dia com avui' du anys realitzant. Aquesta recerca ha culminat amb la publicació de dos llibres, un sobre l'evolució de les paper de les dones a la societat mallorquina (editat per Lleonard Muntaner) i un altre amb pespectiva més global sobre el trajecte que han hagut d'emprendre les dones d'arreu del món per a assolir el mateix reconeixement que els homes (editat per la UIB).