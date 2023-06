'El País Valencià com a escenari literari: Ferran Torrent i Salvador Balcells', la reflexió de Sebastià Bennasar a Ploma.cat

Sebastià Bennasar escriu a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, una ressenya i, al mateix temps, una reflexió, sobre el País Valencià com a escenari literari.

La ressenya se centra en dos llibres, 'Memòries de mi mateix' de Ferran Torrent, editat per Columna Edicions enguany. I 'Quatre dies de març' de Salvador Balcells editat per Bromera també aquest 2023.

Bennasar diu que «el País Valencià és un dels millors escenaris literaris possibles i així ho palesen una munió de novel·les que el tenen bé com a rerefons bé com a protagonista per a les seves històries. En l’ecosistema literari català ben sovint els escriptors i escriptores valencians són prou desconeguts a la resta del país per allò del joc absurd entre perifèries i centralitats».

L'autor considera que «Ferran Torrent (1951) s’ha convertit en una referència imprescindible de la literatura catalana i sens dubte en el major cronista del País Valencià contemporani a través sobretot de tres cicles novel·lístics: el de Toni Butxana/ Hèctor Barrera; el dels germans Torres; i el de Marc Sendra. A banda d’això hi ha la trilogia formada per Societat Limitada, Espècies Protegides i Judici Final, un dels cims literaris coetanis; i altres llibres ben notables com L’illa de l’holandès o Boulevard dels francesos, entre d’altres».

D'altra banda, també explica que «Salvador Balcells ens ha llegat un llibre molt interessant, Quatre dies de març, que va guanyar el premi Novel·la i Falles que convoca l’editorial Bromera i l’Ajuntament de Cullera. Balcells (1946), té una llarga trajectòria com a escriptor i és el pare literari de l’Emili Espinosa, personatge entranyable de la novel·la negra catalana».