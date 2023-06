Joan Pau Jordà ofereix una ressenya del llibre 'No diguis res' de Patrick Radden Keefe

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, publica una interessant ressenya del llibre 'No diguis res' de Patrick Radden Keefe editat en llengua catalana per Edicions Periscopi l'any 2020.

Jordà explica que «el llibre ens situa en un context històric molt concret, el conflicte nord-irlandès, que va tenir lloc entre els anys 60 i 90 del segle XX. Així, a través de la història de Jean McMconville, l'autor ens mostra com aquesta lluita entre catòlics i protestants va afectar les persones, les seves famílies i la societat en general. En aquest sentit, 'No diguis res' és una obra que ens ajuda a entendre millor aquest conflicte i les seves conseqüències».

També ens recorda que «Patrick Radden Keefe, és un periodista nord-americà especialitzat en periodisme narratiu, que fa vint anys que escriu i col·labora amb prestigioses publicacions com The New York Times o The New Yorker. A les pàgines d'aquesta darrera revista ha publicat aclamats reportatges sobre temes com el terrorisme, el narcotràfic, l'ús d'armes de foc o el poder de les grans corporacions als EUA. La seva darrera gran obra ha estat 'No diguis res', considerat un dels millors llibres de l'any 2020».