Tomeu Martí presenta, aquest dissabte, el llibre de Sebastià Portell, 'Paradisos suportables. Cases d'escriptors a Mallorca'

Aquest dissabte, a les 12.30 hores, al Passeig del Born de Palma, es farà la presentació del llibre de Sebastià Portell titulat 'Paradisos suportables. Cases d'escriptors a Mallorca'. El llibre presenta fotografies de les cases dels escriptors fetes per Laura Rosselló Garcies.

El volum 'Paradisos suportables. Cases d'escriptors a Mallorca' (Viena Edicions) és un recorregut per les cases d’alguns escriptors que varen trobar a Mallorca el seu lloc per viure i escriure

«Si pots suportar-lo, Mallorca és el paradís»: va ser amb aquesta frase que la poeta nord-americana Gertrude Stein va convèncer Robert Graves perquè triés viure a Mallorca quan, després de la Primera Guerra Mundial, cercava un lloc de retir. Paradisos suportables és un recorregut personal i literari, entre la crònica i la biografia d’autor, per les cases d’alguns dels principals escriptors que han trobat a Mallorca el seu lloc per viure i escriure. De Geroge Sand a Antònia Vicens, passant per altres autors clàssics com Joan Alcover, Llorenç Villalonga, Maria-Antònia Salvà, Robert Graves i Blai Bonet, Paradisos suportables vol confrontar obra i vida, paisatge i creació, i fer-ho des de l’espai de la intimitat, dels papers privats, de la comprensió dels projectes vitals i artístics dels escriptors en els llocs que un dia van habitar.

La presentació es farà en el marc de la Fira del Llibre de Palma i consistirà en una conversa entre l'autor del llibre i Tomeu Martí Florit, director de dBalears i Ona Mediterrània.