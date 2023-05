Valtònyc col·labora en una nova cançó: «Abans que votar PSC ens fem terroristes»

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha col·laborat amb el també raper ACROS en una nova cançó que han publicat aquest dimecres.

Amb motiu de les eleccions del pròxim diumenge 28 de maig, els dos rapers han tret 'Sistema demofàsic', on elaboren una crítica al context polític i social actual.

«Som de la generació sense feina que vol menjar-s'ho tot, us passarem per sobre per agafar el nostre tros», «justícia que no mira perquè està cara al sol», «canviant cada llaç groc per 10 kalàixnikovs», «franctiradors a punt apuntant al Borbó»... aquestes són algunes de les reivindicacions que es poden extreure de la lletra d'aquesta nova cançó, que ja està disponible a totes les plataformes.