Nel Martí publica el llibre 'L'Obra Cultural Balear de Menorca' amb motiu del 50è aniversari

Coincidint amb el 50è aniversari de la creació de l’Obra Cultural Balear de Menorca (OCBM), Lleonard Muntaner Editor ha publicat el número 82 de la col·lecció Panorama de les Illes Balears, del qual és autor Nel Martí.

El 29 d’agost de 1973 es constituí a Menorca la delegació de l’Obra Cultural Balear que, a la pràctica, funcionaria com una entitat totalment autònoma. Per aquest motiu, més que de l’Obra «a» Menorca cal parlar de l’Obra «de» Menorca. L’entitat menorquina va néixer com una associació cultural dins el marc de l’Ateneu de Maó, amb la finalitat de promoure els valors democràtics, la recuperació de la llengua i la cultura catalanes i la protecció del territori de Menorca. De fet, l’Obra Cultural Balear de Menorca va ser la primera entitat cívica en assumir les reivindicacions proteccionistes a Menorca -mobilitzant-se contra la urbanització de l’Albufera des Grau- i exercir la militància ecologista fins que, l’any 1976, és creà el GOB Menorca.

Serà també l’OCBM qui, a través de la seva transformació en l’entitat Obra Cultural de Menorca, impulsarà l’ambiciós projecte de compilar tot el coneixement sobre la realitat menorquina per apropar-la a la població en general, i en particular a la població escolar, que es traduí en l’Enciclopèdia de Menorca. En definitiva, l’acció de l’OCBM és fonamental per entendre el període de recobrament que viu Menorca durant el temps de la Transició (1975- 1983). Un recobrament que vol lligar la recuperació de la democràcia amb la recuperació de l’autogovern i de la cultura i la llengua pròpies, a més de reaccionar davant la nova realitat especuladora i destructora del paisatge, amb el naixement del primer ecologisme menorquí.

L'autor

Nel Martí (Joan Manel Martí i Llufriu, Ciutadella, 1967) és professor i escriptor. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i professor de Matemàtiques a l’Institut d’Ensenyament Secundari M. Àngels Cardona i Florit de Ciutadella (Menorca), ha publicat llibres d’assaig i escriu regularment a la premsa. Destaquen les seves obres Maria Àngels Cardona i Florit: la flora i el paisatge de Menorca (1999), L'art d'educar (2002), Les raons del sentit no són les raons de Déu (2009), La nació dels menorquins (2010), Temps d’educar (2019), El somni menorquí (nista). Antecedents i aspiracions del menorquinisme polític (2021) i Reinventar-nos per ser un (nou) país. El Congrés de Cultura Catalana a Menorca (1975-1977) (2022). El seu darrer llibre era Joan Timoner i Petrus. Aproximació a l'obra de l'assagista polític, filòleg, poeta, músic i paisatgista menorquí (El Gall Editor, 2023).