[VÍDEO] Publiquen ‘Cor i foc’, segon àlbum de Maluks

El nou treball de les reines de l’electro-tropicalisme valencià del moment compta amb vuit noves peces farcides de dancehall, ritmes llatins, rap i urban, reggae i fins techno.

Sabor, empoderament, foc a la pista de ball i molt d’amor són els ingredients d’aquest nou treball produït per Genís Trani i Jota Terranegra i les col·laboracions de Rudymentari (Menorca) i Dupla (Euskal Herria).

Després d’irrompre al panorama de músiques urbanes i de ball del país el 2021 amb el seu debut ‘Som i Vibrem’, el jove combo valencià format per Marina Bolea (veu), Laura Honrubia (veu) i Marial Deltell (DJ) presenta aquest 2023 el seu segon llarga durada titulat ‘Cor i foc’.

Cuinades a foc lent amb la producció de Genís Trani i Jota Terranegra, l’ara trio fa una passa endavant en la seva carrera amb una nova col·lecció de cançons que mantenen intactes la frescor del projecte i la seva voluntat inicial: fer ballar el personal amb un repertori que no deixa ningú indiferent, que apunta cap a l’empoderament de les dones en el món de la música i interpel·la la seva generació amb els afers importants del jovent del moment i que defuig l’oportunitat de passar comptes amb les injustícies del món que vivim.

Musicalment Maluks ens proposen a ‘Cor i foc’, un viatge per l’actualitat dels ritmes urbans, sense oblidar la seva necessitat de ballar i fer ballar, amb patrons rítmics que van del dancehall al reggae passant per ritmes llatins i fins i tot apunts de música electrònica i techno. El trio valencià es mou com peix a l’aigua a l’hora d’incorporar tot aquest estol d’estils a la seva particular batedora per a parir, finalment, cançons rodones amb tornades enganxoses i corejables.