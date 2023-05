El monolèg 'El Slam de Tià' arriba a l'Espai Suscultura

Aquest divendres a les 20,30 hores a l'Espai Suscultura de Palma, es podrà gaudir d'un monòleg molt sensible, interpretat pel polifacètic actor, Juan Carlos Seguí Gelabert i guionista i director de l'Slam Poètic de Tià, sens dubte la seva obra més destacada, on narrarà en primera persona la seva vida, des del seu naixement fins a l'actualitat, una efímera vida ple dificultats, que ha anat superant, amb esforç, sacrifici i dedicació absoluta per aconseguir objectius impensables com ha estat l'obtenció de la seva llicenciatura en Psicologia.

El teatre és la teràpia que millor utilitza Juanca per mostrar els seus valors i com es sent dins la selva humana que no sempre dona oportunitats a persones com ell, tot això i molt més podreu veure a l'Espai Suscultura, on compartireu rialles, plors, sentiments, alegries i per damunt de tot, com en Tià ha enfrontat la vida des d'un caire optimista però realista i sabent agrair l'amor a la seva mare, que mai es va rendir i el suport de tots els altres membres de la família i amics.

Podeu adquirir les darreres entrades a Ticketib.com o a la mateixa sala abans de les 20,30 hores.

I com deia n'Arthur Miller '«El teatre no pot desaparèixer perquè és l'únic art on la humanitat s'enfronta a si mateixa».