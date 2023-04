Pau Debon, entrevistat al pòdcast 'Pati de Butaques': «Tenim especial il·lusió de tornar a l'Acampallengua»

Pau Debon, el cantant i imatge pública d'Antònia Font, ha concedit a Bunyola una entrevista al pòdcast 'Pati de butaques' per a parlar sobre l'actuació del seu grup a l'Acampallengua, que tendrà lloc a Sa Pobla dies 6 i 7 de maig. Responent les pregunta de la conductora, Júlia Mérida, el cantant s'ha mostrat «molt il·lusionat» de tornar a aquest esdeveniment, organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua.

Pau Debon ha fet referència a la «feliç coincidència» dels retorn d'Antònia Font i de l'Acampallengua, després d'una dècada sencera fora de l'escena pública. Arran d'això, ha fet un repàs a la trajectòria que ha conduït el grup al nou pic d'èxit que està suposant el retorn.

Entre els punts a destacar de l'Acampallengua, el cantant del mític grup mallorquí ha volgut incidir en el fet que serà el seu darrer concert a Mallorca. Així, s'ha mostrat molt content aquest esdeveniment es doni en un marc «on sempre ens hem sentit contents i molt ben rebuts».

Cal recordar que, a més del concert en què Antònia Font ocupa el cap de cartell, l'Acampallengua ofereix un seguit d'activitats, tallers i xerrades formatives a l'abast de tothom. Amb l'adquisició de l'abonament complet, que ja s'ha pràcticament exhaurit, els assistents al concert tenen inclosos àpats, marxandatge i el dret a acampar.