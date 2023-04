Inauguració de l’exposició 'Boira' de Tomeu Estelrich a l’Espai Mallorca

Tomeu Estelrich, artista visual que ha exposat al CaixaForum, al Centre de Cultura Sa Nostra i al Museu Es Baluard de Palma presenta, en aquesta ocasió, Boira. La inauguració tendrà lloc divendres, 28 d’abril, a les 20 h al centre cultural Espai Mallorca, a Barcelona (Plaça Vicenç Martorell, 1) i l’acte comptarà amb una conversa entre l’artista plàstic i l’escriptor Sebastià Portell.

Boira és una col·lecció de retrats inspirada en els personatges que freqüentaven els cafès-barberia durant la postguerra a Mallorca: hortolans, mariners, comerciants, contrabandistes... Dins el Cafè de Can Boira de Ses Salines hi havia una fila d’homes de call vermell i, de fet, les dones únicament hi entraven per acompanyar els fills al barber.

Aquesta exposició és un homenatge a persones anònimes que varen sobreviure els estralls de la guerra. George Steiner va dir que «el cafè és un lloc per a la cita i la conspiració, per al debat intel·lectual i el xafardeig […]. Mentre hi hagi cafès, la idea d’Europa tindrà contingut».

L’exposició de Tomeu Estelrich es podrà visitar a l’Espai Mallorca fins al 8 de juny. De fet, Boira entra dins el cicle d’exposicions que ha organitzat l’associació Crits i Renou, entitat que gestiona el centre cultural, durant aquest curs acadèmic.