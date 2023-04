Inca recorda Mercè Puig Vinyeta

No hi havia millor dia per fer memòria i homenatjar Mercè Puig Vinyeta, que la Diada de Sant Jordi.

El Teatre Principal d'Inca ha acollit aquest diumenge un càlid i emotiu homenatge a l'activista cultural Mercè Puig Vinyeta, que morí fa dos anys. L'acte ha comptat amb l'assistència de representants de tota la societat civil inquera i representants de les institucions i els partits polítics entre els quals, la presidenta del Govern, Francina Armengol.

L'homenatge va ser un gran acte de gratitud a l'ingent tasca que dedicà aquesta activista i dinamitzadora cultural a la promoció de la llengua, la cultura i la cohesió social.

Durant la dècada dels 90 va ser la impulsora del Club Esplai s’Estornell i presidenta dels Grups d’Esplai de Mallorca. També fou sòcia destacada de l’Obra Cultural Balear d’Inca i presidí aquesta delegació local durant quatre anys. Puig va ser també la impulsora de la Fundació Es Covent.