Filosofia i literatura per enriquir la consciència social. Aquesta és la meva proposta per a aquesta diada de Sant Jordi. Llibres i novetats editorials que ens ajuden a reflexionar sobre el món contemporani i ens permeten entendre millor el nostre present. Una breu selecció de títols que poden fer créixer l'esperit de transformació i la consciència individual i col·lectiva.

Una de les grans novetats d'aquest 2023 és, sens dubte, la publicació dels Manuscrits economicofilosòfics de Karl Marx. L'obra, traduïda per Gerard Vilar i publicada per Tigre de Paper, és una de les grans obres Marx. Escrita l'any 1844, l'obra no va veure la llum fins al segle XX, canviant per complet el sentit dels estudis marxistes. La lectura d'aquests textos suposa una porta d'accés al pensament del filòsof, ja que és on Marx conquereix una pràctica nova de la filosofia com a crítica de l'economia política. És a dir, com a crítica del saber en i a través del qual l'època forma i exposa la seva consciència mateixa, i mostra la importància del concepte d'alienació, juntament amb la reivindicació de l'humanisme. De fet, en aquests textos, la qüestió que hi sobresurt és el concepte de l'alienació del treball. Segons Marx, en el capitalisme el treball és converteix en una mercaderia més, alienant els homes de la seva activitat genèrica: el treball. Encara que aquests textos són més un diagnòstic que una solució, Marx ja veu clar que un nou tipus de societat haurà de poder emancipar els treballadors de les cadenes d'un treball cosificador. Una lectura que resulta pertinent avui dia, quan bona part de la tecnocràcia laboral continua transformant l'activitat genèrica de l'ésser humà en mercaderia reduïble a benefici empresarial.

Dins el terreny del marxisme, una altra obra que cal destacar és el llibre col·lectiu The Marx Revival. Conceptes clau i interpretacions. El llibre, coordinat per Marcello Musto i publicat també per Tigre de Paper, reivindica l'actualitat del pensament de Marx alliberant-lo de les cadenes del 'socialisme real' del segle XX. Així, davant els problemes greus del capitalisme actual, els autors reivindiquen el llegat del filòsof des de l'anàlisi detallat del diferent temes que conformen la seva obra i pensament. Així, cada un del 18 capítols del llibre analitza una faceta del pensament marxista, destacant la seva possible actualitat per abordar problemes contemporanis. Entre els temes hi destaquen: el treball, la lluita de classes, la democràcia, el feminisme o l'ecologia. Una obra de referència per a tothom qui vulgui repensar l'herència de Marx en clau actual.

Encara dins el terreny de l'assaig i la filosofia, cal destacar, sens dubte, dues aportacions realitzades a la nova col·lecció Biblioteca de pensament crític de l'Editorial Afers. El segell del País Valencià ha publicat dos llibres més que recomanables per entendre algunes de les tendències regressives que vivim actualment. Es tracta de Dialèctica de l'irracionalisme d'Enzo Traverso i Aspectes de la nova extrema dreta de Theodor Adorno. El llibret de Traverso és una mena de relectura contemporània de La destrucció de la raó de Lukács, una de les obres filosòfiques més rellevants del marxisme del segle XX. Traverso descabdella l'obra, destacant la seva diatriba inclement contra l'irracionalisme en la filosofia i la cultura alemanyes i europees que culminà en el nazisme, alhora que contextualitza el llibre en el teló de fons de la guerra freda. Així, ens ofereix una visió matisada i complexa de les apories de la raó, de la dialèctica de la il·lustració, en un context catastròfic i contradictori, tot reivindicant algunes aportacions Lukács en el context de la postmodernitat regressiva. Quant al text d'Adorno, es tracta d'una conferència que pronuncià l'any 1967 a la Universitat de Viena en la qual analitza l'ascens de l'extrema dreta als anys 60. El filòsof desgrana els objectius, els mitjans i les tàctiques de la nova extrema dreta del seu temps i els compara amb el vell feixisme dels anys 30. Unes anàlisis que ens permeten pensar també en l'Europa actual i l'ascens de la nova extrema dreta contemporània, que ja ha arribat al poder a països com Itàlia. No debades, podem llegir aquest text d'Adorno com un 'missatge en l'ampolla' que ens permet fer front a la nova amenaça que suposa el feixisme i l'extrema dreta avui dia.

Una altra novetat editorial que val molt la pena destacar és Carrer de sentit únic de Walter Benjamin. El llibre, traduït per Anna Soler i publicat per l'editorial Flâneur, és una de les obres més personals del pensador i una de les poques que va veure publicades en vida. Hi destaca una sensibilitat i una mirada concreta a les esferes de la vida moderna, a les contradiccions del procés industrial i a la reivindicació de la quotidianitat de l'humà en la seva contingència. Un llibre ple d'al·lusions estètiques i reflexions properes que conformen un mosaic carregat de significacions tan característic de l'estil de Benjamin. Una obra que no us podeu perdre i que també us farà pensar en la necessitat de repensar el trajecte vital del nostre món actual.

Finalment, en el terreny de l'assaig i la reflexió, voldria destacar un llibre d'història. Es tracta de l'obra d'Artur Parron Guasch El partit comunista a Eivissa i Formentera (1932-1979), editat per Documenta Balear. El llibre relata les vicissituds de les cèl·lules comunistes a les Pitiüses durant aquest període decisiu de la història contemporània, recuperant la memòria i la tasca desenvolupada per les agrupacions abans i després de la Guerra Civil. Així, durant el franquisme, molts dels homes i dones del Partit Comunista foren l'única oposició al franquisme a Eivissa i Formentera fins a la Transició, quan va tenir un paper fonamental en la democratització mitjançant lluites, diàlegs i renúncies ideològiques. Un llibre, rigorós i històricament molt ben documentat, que explica molt bé la lluita col·lectiva en unes illes que habitualment han estat presentades amb el tòpic d''illes conservadores'. Un estudi que tampoc us podeu perdre.

Literatura de lluita

L'art i la literatura també poden ser vehicles de transmissió d'idees. Vehicles de lluita i compromís. Ens poden fer repensar les nostres creences i ens poden mostrar realitats concretes que la filosofia, pel seu caràcter més abstracte, no ens pot desvetllar. És així que per aquesta diada us recomano alguns títols interessants que ajuden a reivindicar, des d'una mirada ampla i polifacètica, un compromís individual i col·lectiu. Així, de l'editorial l'Agulla Daurada us recomano tres títols: La mare de Maksim Gorki, El naixement de la nostra força de Victor Serge i Una vida violenta de Pier Paolo Pasolini. De la col·lecció Narrativa de l'Editorial Afers us recomano dos clàssics del segle XX: L'Agnes va a morir de Renata Viganò i La sang del cel de Piotr Rawicz. Finalment, destacaria la primera novel·la de Luis Camarero Lázaro titulada 'Carracárdaba' i publicada per l'editorial Ses Voltes, segell editorial de la CGT de Menorca.

Així doncs, diversos títols de filosofia, assaig i literatura per pensar el nostre present des de l'herència del segle XX. Propostes que espero us facin gaudir i reflexionar. Bon Sant Jordi!