Acció literària antifeixista

En l’oposició al feixisme, un moviment ideològic caracteritzat per la intolerància, la violència i la discriminació, la cultura i l'educació són eines clau per a difondre valors com la diversitat i el respecte als drets humans. En aquest sentit, els llibres són un element fonamental per a poder combatre les idees autoritàries i propagar alternatives progressistes.

A través de les pàgines dels llibres de temàtica antifeixista, podem aprendre sobre les atrocitats comeses pels feixistes en el passat, com aquesta ideologia continua existint avui dia i la importància de continuar la lluita per la justícia social, drets i llibertats.

Aquestes lectures també poden ser font d'inspiració per als ciutadans i els moviments socials que cerquen combatre les diferents formes d'opressió. A través de les seves pàgines, podem conèixer les històries de persones que han lluitat per la llibertat i que han deixat un llegat de compromís i resistència que encara avui ens guia.

L’auge de l’extrema dreta a les societats democràtiques posa de manifest la necessitat d’abordar de manera urgent la problemàtica de com tractar el feixisme mentre es reconeix l’amenaça que ens suposa. La qüestió de com combatre’l és de vital importància.

Per això, és important que els llibres antifeixistes estiguin disponibles per a tothom i que se’n promogui la lectura. Les biblioteques, llibreries, espais culturals i centres educatius juguen, d’aquesta manera, un paper clau a l’hora de fomentar el debat i la reflexió.

En definitiva, els llibres de temàtica antifeixista són una eina fonamental per a no oblidar la història, promoure els valors de la tolerància, la justícia social i la democràcia i lluitar contra tota forma d'opressió.

Antifeixistes. Així es va combatre l'extrema dreta espanyola des dels anys 90 (2022, Capitán Swing), de Miquel Ramos

Ramos repassa les diverses lluites contra la nova extrema dreta que va sorgir a l’Estat espanyol des de mitjans dels anys vuitanta fins a l’actualitat, amb testimonis dels seus protagonistes i cròniques periodístiques i polítiques de cada moment: com es varen organitzar les diferents plataformes i col·lectius que passarien de l’autodefensa inicial a l’ofensiva contra els grups d’extrema dreta; quin paper hi va jugar el periodisme, la cultura, la música, les institucions i altres moviments socials; i la pluralitat de la lluita antifeixista, les seves aliances, els seus debats i algunes de les seves victòries.

Com combatre el feixisme i vèncer (2019, Tigre de Paper), de Clara Zetkin

En el context que vivim d’auge de l’extrema dreta arreu d’Europa, Tigre de Paper recupera un text antifeixista clàssic per a aportar elements de reflexió al combat actual. En aquesta obra, la socialista i feminista alemanya Zetkin analitza els factors que propicien el creixement del feixisme i proposa com combatre’l. Aquesta militant va saber veure els perills de l'extrema dreta abans que molts altres i amb aquest escrit va deixar palesa la importància de combatre'l i guanyar-li la partida.

Como conversar com um fascista (2015, Record), de Márcia Tiburi

Aquest llibre sorgeix amb un propòsit filosoficopolític: pensar amb els lectors sobre qüestions de cultura política que es viuen dia a dia, d'una manera oberta, sense caure en l'argot acadèmic. L'argument principal és com pensar en un mètode o una postura que es contraposi al discurs de l'odi i als seus reflexos a la societat i a les xarxes socials. La realitat de la qual parteix és la brasilera, però el seu abast és global, perquè avui dia el feixisme social s'estén per tot el món i es filtra a totes les capes socials, sense que moltes vegades en siguem conscients.

Fatxa: Com funciona el feixisme i com ha entrat a la teva vida, (2019, Blackie Books), de Jason Stanley

Stanley ens explica els mecanismes que empra el feixisme per a arribar al poder i articular les nostres vides: del passat mític a la propaganda, passant per la sexualitat, la jerarquia o el victimisme. El feixisme no només és cosa del passat, sinó que s'ha infiltrat en el present per a, si no prenem consciència, marcar l'agenda del futur. D’un futur molt negre. Fatxa ens ajuda a detectar fins a quin punt estem envoltats i com podríem pensar un altre tipus de futur.

Feixisme persistent (2020, Edicions Saldonar), d’Alba Sidera

Es tracta d’un treball periodístic exigent, fruit d’anys d’investigació sobre el terreny, que ofereix totes les eines per a entendre l’ascens de l’extrema dreta a Itàlia, situant-la dins del marc europeu i en paral·lel amb l’auge a l’Estat espanyol. El llibre combina relats en primera persona amb anàlisis i cròniques que retraten amb precisió la Itàlia que ha permès que emergís amb força la figura de Matteo Salvini.

Guillem (2020, Amsterdam Llibres), de Núria Cadenes

L’assassinat de Guillem Agulló és un esgarrifós exemple de la impunitat amb què actua el feixisme, sota la protecció de les forces policíaques i del sistema judicial, i amb la vergonyosa complicitat d’una premsa capaç de manipular la realitat fins a l’extrem de presentar la víctima com a botxí. Aquesta novel·la documental ens submergeix en una València amb urpes i denuncia l’intent de soterrar viva una família. Assetjant-los. Calumniant-los. No ho van aconseguir.

Les combatents, La història oblidada de les milicianes antifeixistes (2021, Rosa dels Vents), de Gonzalo Berger i Tània Balló

La seva entrega i participació com a combatents en la lluita contra el feixisme va ser cabdal en l'estratègia bèl·lica per part del bàndol republicà. Però, a mesura que la guerra anava avançant, les seves organitzacions les varen relegar a tasques a la rereguarda, fins i tot desprestigiant la seva condició com a milicianes. Finalment, la història les va oblidar. Però qui varen ser aquestes combatents? A quins fronts varen lluitar? Com es va produir la retirada de les dones del front? Què varen fer fins la derrota de l'any 39? Quin va ser el seu destí final? La recerca per tal de reconstruir les seves biografies i recuperar així el seu paper fonamental serà el fil conductor per a explicar els fets des d'una perspectiva de gènere.

Per combatre aquesta època: Dues consideracions urgents contra el feixisme (2018, Arcàdia), de Rob Riemen

Aquests dos assaigs breus, escrits amb set anys de diferència, entonen el mateix crit d’alerta: que el ressentiment que tenyeix les nostres democràcies de masses, i que ha donat peu al fenomen del populisme, amaga el ressorgiment del feixisme. Riemen reivindica que cal mantenir viu l’humanisme europeu, a la manera de Thomas Mann, Albert Camus o Natalia Ginzburg per a combatre la ignorància, l’estupidesa organitzada, l’odi i la por que promouen determinades elits polítiques per a destruir l’esperit autèntic de la civilització democràtica, basat en la veritat, la bellesa i la justícia.

Tothom pot ser antifa (2021, Tigre de Paper), de Pol Andiñach.

Tothom pot ser antifa ens insta a declarar-nos categòricament antifeixistes. Un moviment que moltes vegades ha estat desprestigiat i reduït a marginal, radical i violent però que, en realitat, pretén fer d’aquest món un lloc millor. Aquest llibre tracta de donar exemples i maneres de lluitar contra el feixisme que no impliquen la confrontació física, contra actuacions que, tot i no ser violentes, són rotundament i innegablement feixistes.

‘Tots els colors del negre. L'extrema dreta a l'Europa del segle XXI’ (2022, Ara Llibres), de Jordi Borràs

Reconegut en l’actualitat com un dels grans fotoperiodistes dels Països Catalans, l’autor d’aquesta obra ha documentat com ningú l’augment de l’extrema dreta a Catalunya durant els darrers anys. La persecució de la ultradreta i les seves amenaces impunes l’han empès a ampliar el focus amb diversos viatges per Europa —Polònia, Grècia, Itàlia, Portugal, França, Alemanya…— per a contextualitzar i denunciar com el populisme xenòfob acumula poder tant a casa nostra com arreu del continent. Què els mou, com actuen, què els uneix i què els fa créixer.