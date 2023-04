Totes les activitats, tallers i xerrades de l'Acampallengua 2023

Durant el matí de dissabte s’organitzen, a la zona comuna de l’escola i el poliesportiu, dues activitats esportives competitives al poliesportiu, consistents en un torneig de bàsquet i un de futbol, d’equips mixtes. Alhora, tendran lloc un taller de tir amb fona, un taller de defensa personal, una mostra participativa de castellers i un taller d’art, que culminarà en la confecció d’un mural a una paret a la zona de concerts.

Durant la mateixa franja horària, s’oferiran al centre cultural Sa Congregació tres xerrades successives formatives, que tenen per objectiu contribuir en la formació crítica del jovent assistent a l’Acampallengua i crear un clima propici per a l’aprenentatge i el debat. Els col·loquis versaran sobre ecologisme (a càrrec del GOB), sobre sociolingüística (impartit per professorat de la UIB) i sobre sexualitat (ofert per l’entitat sense ànim de lucre Ben Amics).

Durant l’horabaixa de dissabte continuen les xerrades formatives a Sa Congregació, amb una taula rodona d’associacionisme juvenil i una sobre qüestions socials, a càrrec de l’associació Pa i mel. Simultàniament, a la plaça Alexandre Ballester s’oferiran un taller de glosa i un taller de ball de bot, a fi que tothom pugui participar a la glosada i a la ballada que se celebraran posteriorment a la Plaça Major. Havent acabat totes aquestes activitats, tendrà lloc un cercavila, a càrrec de les agrupacions de Sa Pobla, que conduirà els assistents des del centre del poble a la zona de concerts.