El Consell subvenciona per primera vegada jocs de taula en català

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, publica la convocatòria d'ajuts de mínims a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana. El termini per demanar-la acaba el 10 de maig.

Per primera vegada, la institució insular inclou dins la convocatòria de subvenció una línia específica per «a jocs de taula i similars» en llengua catalana. D'aquesta manera, l'objecte de la subvenció és la producció i l'edició de llibres, audiollibres, fonogrames i jocs de taula en català. Tots ells, en qualsevol format, tant físic com digital. Aquests s'han d'editar i consignar a l'Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca entre l'1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Enguany, Política Lingüística hi destina un total de 400.000 euros, 50.000 euros més que l'any anterior. Així, la línia d'ajudes per a obres libràries està dotada amb 320.000 euros, a la d'obres discogràfiques s'hi destinen 70.000 euros, mentre que a la línia adreçada a jocs de taula i similars s'hi destinen 10.000 euros.

Pel que fa als llibres, es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries o plataformes de venda de llibres digitals i audiollibres.

Respecte als fonogrames, són subvencionables els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles), els maxisingles i els fonogrames en format digital, l'autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin la lletra exclusivament en català. A més, s'han de comercialitzar a través d'establiments adients.

Referent als jocs de taula i similars, rebran l'ajuda «aquells jocs de taula i altres elements que impliquin una producció gràfica en suport de paper, cartolina, cartó, plàstic o similar, la temàtica dels quals tengui relació amb algun element històric, cultural o tradicional de Mallorca». Així mateix, el text ha de ser exclusivament en llengua catalana.